Чемезов: В России 50% отходов возможно отправлять на переработку

Глава Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о планах строительства 25 мусороперерабатывающих предприятий в российских городах. В стране можно возможно отправлять на переработку до 50% отходов, подчеркнул он в интервью РБК.

«В России возможно 50% отходов отправить в переработку. Но оставшиеся 50% все равно необходимо сжигать», — сказал Чемезов.

Он объяснил, что решение построить 25 заводов обусловлено необходимостью создать такие предприятия в самых крупных городах и курортных зонах.

На сегодня у «Ростеха» и Hitachi Zosen Inova есть соглашение, по которому до 70% технологий мусоросжигательных заводов планируется локализовать. Когда удастся построить все 25 заводов, в России будет наработан опыт, чтобы довести долю своих комплектующих до 90%.

Чемезов подчеркнул, что в этом случае экспорт оборудования может дополнительно принести российским предприятиям около 650 млрд рублей. Суммарный эффект в «Ростехе» оценивают в 3 трлн рублей.

Напомним, «РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха») уже занимается строительством пяти заводов, которые будут получать энергию за счет сжигания отходов. Один из них возводится в Казани, еще пять – в Подмосковье.