Чемезов: предприятиям ОПК, выпускающим гражданскую продукцию, необходимы преференции

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса, выпускающим гражданскую продукцию, следует предоставить меры государственной поддержки, сообщил журналистам в Зеленодольске глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, это позволит уравнять условия для ведения бизнеса отечественными предприятиями такого типа и иностранными производителями, которые как резиденты зон со специальными налоговыми режимами получают различные льготы.

«Мы подготовим письма в Правительство РФ с предложением создать одинаковые условия для предприятий оборонного комплекса, которые должны выполнять поручение Президента страны по диверсификации своего производства», — сказал Чемезов.