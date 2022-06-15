Чемезов: К концу года КАМАЗ возобновит выпуск грузовиков нового поколения К5

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что КАМАЗ возобновит выпуск грузовиков нового поколения К5 уже в конце 2022 года. В интервью РБК он объяснил, что челнинский автогигант не стал добиваться 100%-го импортозамещения.

После ухода европейского партнера заводу в кратчайшие сроки потребовалось заместить порядка 250 комплектующих, около 220 позиций были локализованы всего за месяц, на оставшиеся 30 нашлись другие поставщики, рассказал Чемезов.

Такой пример топ-менеджер госкорпорации привел, поясняя вою мысль о нецелесообразности полного импортозамещения.

По мнению Чемезова, России нужно определить, какие конкретно товары и технологии сегодня определяют зависимость от импорта, есть ли пути параллельного импорта или альтернативные поставщики и сколько времени потребуется, чтобы наладить производство в РФ.

«Технологический суверенитет» необходимо иметь в сфере критических важных технологий, влияющих на национальную безопасность, добавил руководитель «Ростеха». К ним он отнес энергетическое и тяжелое машиностроение, гражданское авиастроение, приборостроение, нефтегазовое оборудование.

Еще в марте стало известно, что КАМАЗ, приостановивший производство грузовиков поколения К5, возобновит их выпуск до января 2023-го.