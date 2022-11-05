«Цемент» и «пощечины»: директор воскресной школы рассказала, что объединяет народы РТ

В Татарстане в мире и согласии проживают представители 173 национальностей. Какой «цемент» и «пощечины» истории сплачивают народы республики, рассказала в интервью для «Татарстан-24» директор многонациональной воскресной школы Казани Майя Хухунашвили.

По ее словам, в разные периоды истории судьбу республики, как и всего государства, решали власти и народ. Многочисленные восстания и волнения, в том числе смута XVII века, показали народам важность единства, общего противостояния различным угрозам.

«Для каждого народа и восстания, и волнения равносильны уничтожению, не многие малочисленные народы могли выжить. Это инстинкт самосохранения, когда конфронтация доходит до какого-то предела и нужно прекращать. Здесь можно сказать о народной воле, когда было видно, что нужно не воевать, а созидать», — подчеркнула она.

В 1992 году судьбу Татарстана решило руководство республики. Имея четкое представление о дальнейшем развитии региона, оно создало «хорошую схему, которая дает возможность сосуществовать».

Сейчас общество должно поддерживать идею симбиоза и не замыкаться в национальных анклавах, заметила Хухунашвили. Это касается как жителей республики, так и мигрантов, приезжающих в нее.

«Когда ты полезен этому обществу, ты видишь свою роль, но при этом все равно должен с уважением относиться к тому народу, который тебя принял. Поэтому я абсолютно против замыкания в своем национальном вакууме, каких-то национальных анклавов, которые очень не хотят адаптироваться и иметь общие контакты с миром, который тебя окружает», — уверена она.

Хухунашвили привела в пример Францию, где мигранты, приехав в Париж, зачастую даже не пытаются учить французский язык и знакомиться с культурой принявшей их страны. Поэтому они с такой легкостью «громят и крушат все», ведь это далеко от них и не имеет ценности.