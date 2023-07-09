«Чем жарче – тем выше их активность»: ученый КФУ о ситуации со змеями в Татарстане

Популяция пресмыкающихся в Татарстане заметно выросла

Фото: intertat.tatar

Жители деревень в Татарстане жалуются, что в последние годы все чаще встречают змей. То есть популяция пресмыкающихся заметно выросла, и люди связывают это с сокращением поголовья скота – якобы раньше домашние животные во время их выгула на природе копытами повреждали змеиные кладки, что не давало рептилиям усиленно размножаться.

Альмир Гайнутдинов из Тетюшского района рассказывает, что змея заползла к нему прямо во двор. «Пугаться времени не было, был такой адреналин – даже не заметил, как схватил лопату и отсек ей голову. Конечно, змей люди боятся», – говорит он.

Менее благополучно закончилась встреча с ползучим обитателем леса у другого жителя республики. Как рассказал мой знакомый (он попросил не указывать его имя), его друга укусила змея, когда они вместе пасли скот на пастбище: «Мы с другом нанялись на лето пастухами. Как-то друг побежал за непослушной коровой и зашел в густую траву. И вдруг так громко закричал! Я сразу заподозрил, что змея укусила. Так и оказалось. Я тут же снял рубашку, плотно перевязал его ногу. Но высосать яд из раны побоялся. Мы позвонили в деревню, глава поселения на своей машине отвез друга в районную больницу. Состояние у него было очень тяжелое. Долго лечился. Люди говорят: “Хорошо, что еще живой остался”. После этого он больше не ходил на пастбище. Даже маму не пускает на луг ягоды собирать».

«Мама толком даже не почувствовала укуса и не разглядела, какая змея ее укусила. В какой-то момент у нее зачесалась нога. Посмотрела – а там след от зубов!» Фото предоставлено Лианой Мукшиной

«Не заметила укуса змеи»

У жительницы села Козяково-Челны Рыбно-Слободского района Татарстана Надежды Прокопьевой от укуса змеи пострадала свекровь.

«В 2019 году свекровь пошла за огород собирать землянику. И там ее укусила гадюка. Свекровь была с дочерью, та ей сразу перевязала руку платком.

Неделю пролежала в районной больнице. И даже после этого на руке долго оставалась какая-то синюшность. Свекрови ставили капельницу, состояние было тяжелое. Хотя ей успели ввести сыворотку еще по пути в районную больницу, в амбулатории.

Эту змею, к сожалению, не отловили. Свекровь потом сказала, что, пока она лежала в больнице, еще две женщины поступили с укусами, тоже во время сбора земляники.

Родители мужа живут в селе Верхний Машляк Рыбно-Слободского района. В этом году на майские праздники в их палисадник заползла гадюка, ее убили. В деревне домашних животных уже не выводят на пастбище, потому что их мало. Старики говорят, что из-за этого змеи осмелели, приходят к людям», – говорит Надежда Прокопьева.

Жительница этой же деревни Лиана Мукшина рассказала, что две недели назад ее маму укусила змея. По словам девушки, змея не была ядовитой.

«Мама толком даже не почувствовала укуса и не разглядела, какая змея ее укусила. В какой-то момент у нее зачесалась нога. Посмотрела – а там след от зубов! Она не стала обращаться к врачам, просто сама обработала рану. Я сама на тот момент была в Казани. Мы с мамой думаем, что это была неядовитая змея, скорее всего простой уж. Но рана все равно воспалилась и немного гноилась. Возможно, не от яда, а от попавшей в нее инфекции. Мама, конечно, обрабатывает это место разными мазями.

Также у нее были головокружение, головная боль, болели ноги. Мы решили, что все эти симптомы из-за воспаления раны. Но если бы это была гадюка, реакция была бы намного тяжелее - обычно место укуса в этом случае опухает, появляется синяк.

По нашим ощущениям, змей действительно стало больше. Мы сами, например, убираясь в огороде в прошлом году, нашли много змеиной кожи. Судя по размерам, это были крупные, длинные особи.

В наших местах змей много. Недавно еще соседская бабушка просто сидела у себя дома и услышала шорох. Подумала, что воробей залетел – а это змея! В этом году змей особенно много», – отмечает Лиана Мукшина.

По ее словам, какой-либо борьбы с рептилиями не ведется. «Если это просто ужи, что с ними сделаешь. Они же везде. У нас рядом с деревней водоемы. Змеи сильно размножаются. Остановить их никак не получится. Родственники из Астраханской области рассказывают, что там змеи на каждом шагу. Не только ужи, но и гадюки. Там ядовитые змеи заползают в дом, в баню, свисают с окон! А в Татарстане ужей много», – говорит девушка.

При затянувшейся сухой и жаркой погоде змеи ищут тенистые, влажные места Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Человек сам создает благоприятные условия для змей»

Ужи и медянки, а также два вида гадюк – обыкновенная и степная – обитают на территории Татарстана, и последние два опасны для человека, напомнил в беседе с корреспондентом «Татар-информа» доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Ильдар Хайрутдинов. Он подтвердил, что в середине лета змеи действительно наиболее активны, однако предположение о том, что сейчас происходит «настоящее нашествие» пресмыкающихся, не имеет под собой оснований.

«Сейчас у змей самое активное время. Это холоднокровные животные и они полностью зависимы от изменений температуры. Чем жарче, тем выше их активность. Они так же, как и люди, ищут, где им лучше. Например, при затянувшейся сухой и жаркой погоде змеи будут искать тенистые, влажные места. И люди, побывав в местах отдыха, уезжают оттуда с мыслью “змеи расплодились”.

На самом деле, мы не можем сказать, что змей в этом году особенно много. Во-первых, никто не ведет учета их количества. Во-вторых, змеи размножаются очень долго. Чтобы резко размножиться за пару лет – они же не мыши или саранча какая-нибудь! Гадюка приносит потомство один раз в два года, и обычно это 10 детенышей. На следующий год она, соответственно, отдыхает. Как тут расплодиться?

Увидев змею, люди предаются панике, сразу начинают думать, что змей стало больше. Потом журналисты начинают об этом писать. Сейчас люди стали активно осваивать загородные участки, леса постоянно вырубаются. А куда деваться животным? Они остаются там же. Человек приходит и начинает: “О, здесь змеи! Мы не хотим, чтобы здесь жили змеи!” Возникает вопрос: а зачем тогда вам жить на природе?

Мониторинг размножения змей по Татарстану не производится. Специалистов нет, денег на это не выделяется, задач по их исследованию не ставится.

Гадюки питаются разными мышами. Эти змеи таким образом приносят пользу., потому что среди мышей много распространителей геморрагической лихорадки. Ужи едят рыбу, лягушек.

Змеи ищут себе не только пропитание, но и безопасное место. Поэтому они могут оказаться в таких местах, как подвалы, бани, там они могут пережить неподходящие для них погодные условия.

В личных хозяйствах, где много навоза, размножаются разные насекомые, тараканы. Они привлекают ящериц, лягушек. Там, где есть такая живность, прекрасно чувствуют себя и ужи. В том числе в таких местах, как инкубатор, змеи делают кладку. Человек сам приучает змей, создает для них благоприятные условия, а потом начинает удивляться, откуда они появились», – резюмирует специалист.

При встрече с гадюкой не следует паниковать. Потихоньку отойдите в сторону, двигайтесь в другом направлении Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нельзя пытаться высасывать яд из ранки»

Главный токсиколог Министерства здравоохранения РТ Алия Насыбуллина рассказала, какие меры предосторожности необходимо соблюдать во избежание укуса змеи, а также о первоочередных мерах при укусе.

Для похода в лес следует надеть плотную одежду, такая может помешать змеиным клыкам проникнуть под кожу. Обувь должна быть с высокой подошвой.

С собой нужно взять противоаллергические антигистаминные препараты, питьевую воду.

При укусе змеи для облегчения симптомов следует принять лекарство, выпить воды и без промедления отправляться в больницу.

Обратиться к врачу нужно обязательно, поскольку при нарушении кровообращения могут быть особенности в тактике лечения.

Накладывать жгут выше места укуса нельзя, это усложняет лечение.

Поскольку кровеносные сосуды и так повреждены, прикладывать холодное тоже не рекомендуется.

Нельзя самостоятельно вскрывать рану и пытаться высасывать из нее змеиный яд, таким образом можно занести в рану инфекцию.

Применять сыворотку против змеиного яда самостоятельно, в домашних условиях, опасно. Сыворотка может вводиться только в стационаре, где есть отделение реанимации, потому что есть вероятность анафилактического, аллергического шока, он достаточно агрессивный.

При встрече с гадюкой не следует паниковать. Потихоньку отойдите в сторону, двигайтесь в другом направлении. Гадюка, как правило, нападает только если наступить на нее или дотронуться.

При составлении маршрута вылазки на природу надо спланировать его так, чтобы можно было быстро добраться до больницы или хотя бы медпункта.

Лечение при змеином укусе длится 1-2 недели. Чтобы функции рук и ног вернулись в полной мере, пациент должен находиться без движения, строго соблюдать предписания врачей – иначе восстановление может затянуться.

Ралина Салимова, intertat.tatar, перевод