«Чем выше накал, тем нелепее голы»: Олег Леонтьев о поражении от «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев после вездного матча с «Ак Барсом», в котором его команда уступила в овертайме (2:3 ОТ) рассказал о ходе поединка и заявил, что в Казани всегда тяжело играть.

– Поздравляю команду с заработанным баллом, отличная работа, ушли со счёта 0:2 в Казани, когда над соперником нависло пятое поражение подряд. Здесь всегда тяжело играть, благодарю ребят, наших болельщиков, которые приехали поддержать нас. Начало игры было робким в нашем исполнении, соперник стал давить, забил два гола. Затем мы подравнялись, забили два гола. В овертайме наброс и подставление на пятаке стали определяющими. Готовимся к следующей игре.

– В двух последних матчах «Нефтехимик» пропустил три гола с рикошетов. В чём природа этих шайб?

– Я много лет в хоккее, здесь бывает так, что чем выше накал матча, тем нелепее голы, – отметил Леонтьев.

Следующую игру нижнекамцы проведут в Челябинске с «Трактором». Игра запланирована на 23 февраля, в 14:00 по московскому времени.