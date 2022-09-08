Чем удивит «Вкусная Казань»: Сырный переулок, молочная улица и гастрономический стендап

17 и 18 сентября в столице Татарстану будет проходить гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». На площади перед Дворцом земледельцев для жителей и гостей города организуют кулинарные мастер-классы, дегустационные сеты, гастрономический стендап, уроки по гостеприимству, конкурс на лучший десерт Казани, а также лекторий для рестораторов и гостей фестиваля.

Площадку фестиваля поделят на несколько тематических зон – «Молочная улица» («Сөт урамы»), «Сырный переулок» («Сыр тыкрыгы»), «Мясная площадь» («Ит мәйданы»), «Сладкий проспект» («Татлы проспект»), «ПП район» («Дөрес туклану районы»). Посетители смогут продегустировать блюда, поучаствовать в гастрономическом квесте и узнать лучшие рецепты и секреты по приготовлению блюд от шеф-поваров Казани.

Приглашенным гостем фестиваля станет почетный работник торговли и сферы услуг Москвы, бренд-шеф Максим Тарусин. Он проведет мастер-класс и выступит одним из членов жюри конкурса на лучший десерт Казани.

Для детей проведут мастер-классы и игры с аниматорами. Попасть на мероприятие можно будет с 12.00 до 20.00, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, в прошлом году ставший для столицы Татарстана традиционным фестиваль посетили более 30 тыс. гостей, которые за два дня съели до 10 тонн еды и выпили более 2 тыс. литров напитков. На каждом фестивале есть свои необычные фишки – так, прошлой осенью проходила битва бабушек и гильдии шеф-поваров, мастер-классы от известных кулинаров и многое другое.