«Чем татарин богаче, тем более укрывает свою жену»: носили ли татарки хиджаб?

«Татарский женский костюм, формировавшийся не одно столетие, полностью соответствовал принципам ислама», – считает казанский этнограф Дина Гатина-Шафикова. В авторской колонке, написанной для «Миллиард.татар», исследовательница отмечает, что религиозные нормы и социальный статус отражались в одежде татар. Периодически в информационном пространстве возникают дискуссии, носили ли татарки хиджаб, например, до революции. По мнению Гатиной-Шафиковой, все-таки носили, а подобные затеваемые споры больше имеют спекулятивный характер. Для этого нужно немного «знать матчасть» и разбираться в терминах.

Казанские татары. Этнографическое описание народов России Густава-Федора Христиановича Паули, 1862 г. Фото: wikimedia.org, общественное достояние

Разберемся в понятиях

Кто ты, что ты есть в этом мире, как тебя воспринимают окружающие, говорит ли твоя одежда о тебе и скрывает ли твои мысли от других? Должна ли ты извиняться за свой выбор или это просто новое модное течение? Сколько сегодня разговоров на тему сокрытия себя женщиной перед окружающим миром – не счесть.

Каждый считает себя экспертом. А благодаря тому, что все больше визуальных источников оседает в новом жизненном пространстве для человека – интернете, где стираются социальные рамки и где все больше мы черпаем для себя новые знания, возникает иллюзорное ощущение, что наша история на поверхности, а скрытые нюансы и различия растворяются в жерновах истории. В угоду мнения одних что-то упускают, а что-то, наоборот, выносят на первый план, забывая, что однобокий взгляд совершенно не раскрывает все то богатство, которое сокрыто в днях прошлых столетий.

Говоря о традиционном костюме татарской женщины, мы также не смогли уйти от этой проблемы, когда даже исследователи имеют настолько разные мнения, что одни категорично отрицают сокрытие своего тела татарками в традициях народной одежды, а другие считают данный факт нормой повседневности. Следовательно, изначально необходимо разобраться в дефинициях.

Фото из коллекции Национального музея РТ / © Рамиль Гали, ИА «Татар-информ»

Обратимся к словарю Р. П. Андреевой, определяющий хиджаб как название любого вида женской уличной одежды, скрывающей лицо и фигуру (например, паранджа, чадра). Итак, необходимо понимать, что в первую очередь хиджаб – принцип сокрытия аурата (запретных участков тела), а уже затем конкретная форма одежды. К тому же, раскрывая образ татарской женщины, ее комплекса одежды именно в этнографический период, когда урбанизация города еще не стерла нюансы традиционной одежды, нужно учитывать конфессиональную принадлежность, статус, половозрастные особенности и социальное положение.

К примеру, на рубеже XVIII-XIX столетий в своем путешествии в Казань 1800 года Максим Невзоров описывал быт татарской женщины: «Живет в назначенном себе покое… никакому мужчине, кроме мужа и тех, кому он позволит, не показываясь. Если на дворе нечаянно татарка встретится с мужчиной чужим, то она или отворачивается, или закрывает лицо своими руками».

Карл Фукс считал, что татарской женщине на селе было легче: «По моему мнению, деревенские татарки гораздо счастливее городских. Они пользуются свободой и проводят время, подобно нашим русским поселянкам; исправляют все домашние дела и полевые работы; летом беспрестанно в лесу, в поле; зимою за пряжей, весною за тканьем; нет свободной минуты для скуки. Ходят без покрывала...»

В конце XIX века в иллюстрированном спутнике по Волге Л.С. Монастырского отмечалось, что если на гулянье татарка тщательно закрывает свое лицо и грудь, то не стоит и любопытствовать – это или старуха, или очень некрасивая женщина... А если случай или умысел распахивает завесы скромности, то они вызывают ревнивый и дикий взгляд следом идущего татарина.

Фото: © Рамиль Гали, ИА «Татар-информ»

Статус татарина – по одеянию супруги

В 1910 году П. В. Знаменский опубликовал свое исследование с описанием и одежд татарских женщин – сверх рубашки татарки носят зилян или чаще халат с длинными рукавами, надевая его на голову и употребляя его для закрывания лица вместо чадры. Автор достаточно четко объяснял разные вариации сокрытия тела женщины: чем татарин богаче, тем более укрывает свою жену.

В быту бедного, рабочего люда, как городского, так и сельского, такое укрывательство женщины, разумеется, невозможно. Но и бедная женщина этого класса при встрече с мужчиной обязана закрыть свое лицо или, по крайней мере, отвернуться от него при разговоре.

А. А. Сухарев относительно подобного писал: «Женщины скрываются в дому только у богатых, они стараются быть примером для других». Каюм Насыри также приметил и не упустил момент показания высокого положения через одежду, традиций и интереса к европейской и русской моде в описываемый период: «Некоторые женщины надевают под платье кринолин. Однако эта вещь мусульманам не к лицу и многие ее не любят. Если бы они накидывали на голову шаль, тогда другое дело, а то ведь ходят в чапане… На голову накидывают чапан – пятнадцать рублей». Автор приводил пример стоимости отдельных элементов костюма. Иными словами, супруга отражала статус мужа: чем выше он был на социальной лестнице, тем более были скрыты женщины.

Фото из коллекции Национального музея РТ / © Рамиль Гали, ИА «Татар-информ»

Дамский этикет

Интересно отметить, как в начале ХХ века в журнале «Әд-дин вә Әл-Әдәб» («Религия и Воспитание») за 1908 год были опубликованы своеобразные правила женского этикета в татарском обществе, а также формообразование приличной одежды. Например, непозволительно девушкам и женщинам, достигшим полового созревания, оставлять открытыми любые части тела, за исключением лица, рук и ног, а также показываться посторонним мужчинам. Нельзя заигрывать и вести себя с мужчинами так, чтобы внести смятение в их души. Когда нет необходимости в сокрытии, открытие лиц не является харамом, но из-за испорченности мужчин и их глаз понятно, что безопасным путем сунны и мудрости является сокрытие. При угрозе смятения и очевидности испорченных глаз [мужчин] сокрытие лица обязательно. Особенно замужняя женщина после заключения брака не должна радовать чужих глаз и сладкими речами наполнять чужую душу, так как это есть предательство и грех против брака. Запрещено находиться и разговаривать с мужчинами из числа не махрамов (членов семьи).

Известный этнограф Н. И. Воробьев писал: при выходе из дома сверх нижнего платка всегда надевается второй, более тяжелый и больший по размеру платок-шаль, свернутый на угол. Им покрывают голову, концы спускают вдоль груди и обычно не завязывают. Шали, собственно, служат скорее покрывалом, ибо им татарки закрываются при встрече с мужчинами-мусульманами… Шаль не надевается только тогда, когда женщина закрывается джиляном.

К тому же автор отмечал, что татарки-девушки и женщины всегда причесываются очень гладко с прямым рядом и заплетают волосы в две косы… Других причесок не употребляют, особенно пышных, так как они не считают удобным показывать посторонним свои волосы.

Фото из коллекции Национального музея РТ

Ризаэтдин Фахретдин предполагал, что полное сокрытие (включая лицо и руки) – необходимое условие для посещения женщинами мечетей. Хотя в середине XVIII века татарская женщина просто не допускалась в мечеть. Так, Иван Лепехин в «Путешествии по Казанскому краю…» от 1768-69 годов писал, что женский пол так же молится, как и мужчины, но только дома; а в мечеть женскому полу входить запрещается.

Относительно женского взгляда к вопросу о ношении закрытой одежды, весьма прогрессивного, очень интересно увидеть в письме газеты «Аль-Ислах» («Реформа») от представительницы прекрасного пола Бадриджихан Мавледовой. «Как лошадей нас водят, приставляя каких-то старух или детей, – писала она. – Почему нас, как стоги, в какие-то уродливые, поношенные сартские чапаны заворачивают?» Это подтверждает и тот факт, что ХХ век вносит свои коррективы, которые отражают меняющиеся отношения к традиционным формам восприятия себя в обществе в рамках городской культуры и общих норм поведения вне уммы.

«Татарский женский костюм полностью соответствовал принципам ислама»

Вернемся к самому комплексу одежды волго-уральских татар, уже не соприкасаясь с мнением обывателей, живущих в рамках мусульманского общества, исследователей и путешественников, описывающих или просто соприкоснувшихся с татарской культурой XVIII – начала ХХ века. Необходимо заметить, что татарский женский костюм, формировавшийся не одно столетие, полностью соответствовал принципам ислама. Для полного сокрытия фигуры среди мусульманок Волго-Уралья использовались джиляны или чапаны с плеча мужа, по примеру паранджи из Центральной Азии. К тому же туникообразные рубахи, головные уборы – покрывала и платки – полностью справлялись с задачей сохранения аурата, являясь безусловным для исполнения замужней женщиной.

Фото: © Рамиль Гали, ИА «Татар-информ»

Соответственно, нельзя говорить категорично, что данного факта не было. Татары жили в рамках религии, что отражалось и на их внешнем виде. Также необходимо понимать, что в традиционной культуре многих народов, если и у девиц было больше свободы, то, как правило, выходя замуж, женщина старалась сокрыть от чужих взглядов свою голову, волосы и тело, что зачастую имело сакральный смысл.

Таким образом, споры на тему того, в чем ходили татарки, больше имеют спекулятивный характер. Возникает много толков, что наши предки подобного не носили. Однако одно остается фактом – татарские женщины всегда имели большой вкус и любовь к новшествам, когда мода плавно меняла и дарила микс из традиционной формы и нового элемента, возможно, подсмотренного у соседа, а кто знает, может, и привезенного любимым супругом, отцом или просто родственником из дальних странствий, рождая тот неповторимый, богатый татарский стиль!

Сегодня для многих вопрос как общеисламской моды XXI века, так и татарской является камнем преткновения. Возможно, стоит извлечь уроки из истории и создать тот неповторимый микс красоты татарской культуры и современной одежды, будь то отвечающих принципам шариата или повсеместно носимыми нами нарядами.

Дина Гатина-Шафикова, milliard.tatar