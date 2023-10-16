Чем «Рубин» похож на «Спартак», беды «Зенита», камбэк Бердыева: Билялетдинов о сезоне РПЛ

Ринат Билялетдинов: «Любая из 16 команд РПЛ – тренерская. Все хотят добиться успеха, но турнирная таблица всех расставляет по местам»

Фото: © «Татар-информ»

«Абаскаль в «Спартаке» уже свое переработал»

Ринат Саярович, позади больше трети сезона. Но в топ-3 по-прежнему ни одной команды из Москвы. Тенденция или случайность?

Нет, конечно, это не тенденция. У каждой команды свои проблемы, которые их отбрасывают. У ЦСКА изменения в составе, у «Спартака» – внутренние проблемы в обороне, у «Динамо» – небольшая перестройка и смена тренера, «Локомотив» просто дергает постоянно.

«Спартак» в последнем туре вырвал ничью с ЦСКА на последних минутах. Как считаете, это спасло Гильермо Абаскаля от отставки?

Я не знаю, какие там в клубе внутренние течения. Но мне кажется, Абаскаль и так уже в «Спартаке» переработал. По времени, я имею в виду. Исходя из временной тенденции, футбольные тренеры обычно работают меньше года. Только Сергей Семак и Владимир Федотов, наверное, относительно стабильные. Остальные все меняются. Может, его и спасли, но повторюсь, он уже переработал свое. Сколько было ему разбросано авансов. А потом 0:4, 0:3.

«Все-таки нельзя забывать те плюсы, что Абаскаль привнес в «Спартак» Фото: ФК «Спартак» spartak.com

Но до зимы он точно должен доработать.

Да, тоже так думаю. Все-таки нельзя забывать те плюсы, что он привнес в «Спартак». Глубина состава у команды есть, но что-то, видимо, все равно не получается.

Что скажете про «Динамо»?

У «Динамо» налицо поступательная тенденция вверх. При Марцеле Личке они будут играть в атакующий футбол, зрителям это будет нравиться. Но главное, чтобы команда нашла баланс между атакой и обороной.

Выше всех среди москвичей пока «Локомотив». Удивительно, с учетом того, как нестабильно выступает команда.

Да, у «Локомотива» имеются существенные проблемы с качеством игры. Но важный момент – они это умело компенсируют старанием и характером. Чтобы не допускать провалов, «Локо» еще расти и расти. Но стоит сделать скидку на молодость. У них хороший сплав, есть и опытные футболисты, как Артем Дзюба, но полностью подчинить себе игру «Локомотив» пока не может. Да и вечно везти команде не будет.

«Лидерство «Краснодара»? С «Ростовом» они, как показалось, отскочили»

Лидер – «Краснодар». Вас это удивляет?

«Краснодар» вот-вот выскальзывает из-под спада. Кажется, сейчас он начнет испытывать спад, но в последний момент они вырывают победы. Так произошло и в последнем матче с «Ростовом», где, как мне показалось, они отскочили. Так что эта двухнедельная пауза для «быков» как нельзя кстати. Соперники буксуют и теряют очки. Поэтому и отрыв сейчас уже такой приличный. «Краснодару» обязательно нужно дотянуть до зимнего перерыва.

Многие очень симпатизируют «Краснодару» и лично Сергею Галицкому, поэтому особенно болеют за них в этом сезоне. Не испытываете ли вы подобных эмоций?

Эмоции определенные, конечно, есть. Мне нравится красивый симпатичный футбол. Но не настолько, что мне приходится прыгать от радости и рычать (смеется). Очень ровные профессиональные эмоции.

«Кажется, сейчас «Краснодар» начнет испытывать спад, но в последний момент они вырывают победы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По отношению к «Краснодару» сейчас применяются фразы «чемпионский характер», «чемпионский футбол». Как считаете, справедливо?

Я думаю, это не более чем журналистское клише. Вы добавьте туда чуть позже еще «чемпионский фарт», приберегите к весне. Особенно если команда во второй половине сезона будет спотыкаться, но набирать очки. Но в любом случае все зависит от результата. Если его нет – ругаем, если результат есть, то хвалим и начинаем говорить про «чемпионский футбол».

Есть еще такая фраза, как «тренерская команда». Вы, как специалист, как ее понимаете? И работает ли она по отношению к команде Владимира Ивича?

Конечно работает. Но дело в том, что любая из 16 команд РПЛ – тренерская. Все хотят добиться успеха, но турнирная таблица всех расставляет по местам. Но все команды в России – тренерские. Исключения могут составить разве что топовые европейские команды, где собраны игроки мирового уровня. И ясно, что их особо и тренировать-то не надо. В таких случаях сам тренер подстраивается под игроков, и они сами все выиграют. Но в целом понятие «тренерская команда» очень растяжимое.

Отрыв в 6 очков над вторым местом – это сейчас вообще весомое преимущество?

Да нет, конечно. 6 очков – это расстояние двух побед. Ты два раза не выиграл, а соперник два раза выиграл. Вот и осталось 2 очка. Ну и чего? Все заново. Дыхание соперников сзади будет ощущаться постоянно. Тем и интереснее будет посмотреть на «Краснодар». Задергаются ли они под давлением? Большой вопрос.

«У нас как обычно. Разгромили «Спартак» и вознесли Самару до небес» Фото: ФК «Крылья Советов» pfcks.ru

«РПЛ для «Зенита» давно взятая вершина. Она так не манит, так не мотивирует»

«Крылья Советов» идут вторыми. После 4:0 над «Спартаком» два сухих поражения. Что случилось?

У нас как обычно. Разгромили «Спартак» и вознесли Самару до небес. Сейчас два поражения, значит, надо тон сменить. Взлеты и неудачи – естественный путь команды. Другое дело, как далеко эти неудачи заходят. После победы над «Спартаком» команда оказалась на каком-то пике. Думаю, случился эмоциональный выплеск, который и ударил по команде.

Можно ли это связать с молодостью и неопытностью самарского коллектива?

Да, у команды Игоря Осинькина не такой большой запас прочности. Упущенные очки в выигрышных матчах, как например, против «Локомотива», – показатель неопытности команды. Удержать победную поступь очень тяжело. «Краснодару» вот удалось, а «Крыльям» – нет.

Кстати, в следующем туре Самара едет в гости к «Зениту», который идет на третьем месте. Как ни странно, «Крылья» выше, идут вторыми. Кто фаворит?

Как ни странно, согласен. Интересная игра. Если «Зенит» увлечется и ввяжется в этот «болотный» футбол «Крыльев», то они могут нарваться на такие контратаки. «Спартак» и «Локомотив» соврать не дадут. Но питерцы – фавориты.

Как вам нынешний «Зенит»?

Одно слово – «перестройка». Некоторым футболистам приелись постоянные победы. И даже не в еврокубках дело. Премьер-лига для «Зенита» уже давно взятая вершина – она так не манит, она так не мотивирует.

Только ли в этом дело?

С «Зенитом» плохую шутку играет вальяжность и ощущение собственных сил. Они думают, что обыграют кого угодно в полноги. Пока это не получается, хотя в последнее время команда вроде бы встрепенулась. Но они уверены в том, что на длинной дистанции они свое наберут и будут первыми. Что ж, посмотрим.

«Подписали множество качественных футболистов. Тот же Мирлинд Даку, без которого атака «Рубина» сейчас не атака» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Отличным ходом «Рубина» стала селекция в летнее трансферное окно»

Пару слов о «Рубине». Казанцы после неудачного старта поднимаются все выше.

Они компенсируют неудачные результаты дома победами на выезде. Сейчас вот обыграли «Факел» и «Ахмат». И, как мне кажется, в обоих матчах по делу.

За счет чего?

Считаю, что отличным ходом стала селекция в летнее трансферное окно. Подписали множество качественных футболистов. Тот же Мирлинд Даку, без которого атака «Рубина» сейчас не атака. Если бы этих игроков не было, то такого скачка, думаю, и не было бы. А ведь новички еще и пришли готовыми. Так же, как «Оренбург» заиграл после перехода латиносов, так же и «Рубин», только с акцентом на балканцев.

Да, «Рубин» не без проблем и звезд с небес не хватает. Но старается не изменять себе и имеет свой собственный рисунок игры. Разговоры об отставке Рашида Рахимова стоит отложить как минимум до зимы. А там уже нужно разговаривать или укреплять состав еще сильнее. То же самое, кстати, касается и «Спартака» Абаскаля. В этом они очень похожи.

Знаю, что вы следите за Первой лигой. Как вам «Динамо» Курбана Бердыева, летящее прямо сейчас в РПЛ?

В «Динамо» ведь не только Бердыев, но и Газизов, и Гаджиев, и еще есть большие футбольные люди. Уверяю вас, Махачкала по ходу сезона еще будет спотыкаться, но это реальный кандидат на выход в Премьер-лигу. Тем более там инфраструктура и болельщики просто ждут и скучают без команды в РПЛ.

Второй претендент?

Давайте назовем «Химки». У команды есть опыт, качественные игроки, традиции и все шансы вернуться в РПЛ. «Алания»? Владикавказцы подвержены эмоциональному спаду. Как только команда узнает, что домашний стадион снова будет не готов, она рухнет. Но по качеству игры у них все довольно неплохо. Остальных в качестве претендентов я не вижу.

Ринат Билялетдинов – футбольный тренер, экс-наставник «Рубина». Родился 17 августа 1957 года в Москве. В период игровой карьеры выступал за столичные ЦСКА и «Локомотив». С 2004 по 2014 год работал тренером в системе «Локомотива». В 2014-м возглавил казанский клуб, сменив на посту главного тренера Курбана Бердыева. Под его руководством «Рубин» занял пятое место и вышел в Лигу Европы. С 2022 года до октября 2023-го работал главным тренером молодежной команды подмосковных «Химок»