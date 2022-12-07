«Давай визитку»: Минниханов показал Пушилину стенды Машкластера-2022

В «Казань Экспо» сегодня стартовала 20-я международная специализированная выставка «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань». В этом году в мероприятии приняли участие 78 компаний, которые представили оборудование из России, Белоруссии, Индии, Китая, Польши и Южной Кореи.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После официального открытия Президент Татарстана Рустам Минниханов показал стенды временно исполняющему обязанности главы ДНР Денису Пушилину.

Руководитель РТ отметил производственный потенциал собравшихся компаний. Так, руководитель обособленного подразделения компании «ПРАЙД» в Казани Александр Емельянов показал Президенту набор инструментов.

«Чем мы хуже, чем они?», — поинтересовался Минниханов, увидев слесарно-монтажные инструменты, заказанные из-за рубежа.

Александр Емельянов объяснил, что компания не производит инструменты в России, поскольку их изготовление здесь обходится дороже. «Мы можем рассмотреть возможность производства инструментов в России», — сказал он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Осматривая республиканские стенды, Президент республики неоднократно просил у представителей компании визитки, которые затем передавал Денису Пушилину.

Помимо инструментов, на выставке компании продемонстрировали станочную оснастку, сварочное оборудование и многое другое, что позволяет модернизировать промышленное производство, решать различные технические вопросы.

Уникальностью данной выставки стало то, что специалисты отрасли могли «вживую» ознакомиться с энергоемким и крупногабаритным оборудованием и станками.

Форум будет проводиться с 7 по 9 декабря. Ожидается, что его посетят свыше 3 тыс. человек.