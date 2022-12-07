«Давай визитку»: Минниханов показал Пушилину стенды Машкластера-2022
В «Казань Экспо» сегодня стартовала 20-я международная специализированная выставка «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань». В этом году в мероприятии приняли участие 78 компаний, которые представили оборудование из России, Белоруссии, Индии, Китая, Польши и Южной Кореи.
После официального открытия Президент Татарстана Рустам Минниханов показал стенды временно исполняющему обязанности главы ДНР Денису Пушилину.
Руководитель РТ отметил производственный потенциал собравшихся компаний. Так, руководитель обособленного подразделения компании «ПРАЙД» в Казани Александр Емельянов показал Президенту набор инструментов.
«Чем мы хуже, чем они?», — поинтересовался Минниханов, увидев слесарно-монтажные инструменты, заказанные из-за рубежа.
Александр Емельянов объяснил, что компания не производит инструменты в России, поскольку их изготовление здесь обходится дороже. «Мы можем рассмотреть возможность производства инструментов в России», — сказал он.
Осматривая республиканские стенды, Президент республики неоднократно просил у представителей компании визитки, которые затем передавал Денису Пушилину.
Помимо инструментов, на выставке компании продемонстрировали станочную оснастку, сварочное оборудование и многое другое, что позволяет модернизировать промышленное производство, решать различные технические вопросы.
Уникальностью данной выставки стало то, что специалисты отрасли могли «вживую» ознакомиться с энергоемким и крупногабаритным оборудованием и станками.
Форум будет проводиться с 7 по 9 декабря. Ожидается, что его посетят свыше 3 тыс. человек.