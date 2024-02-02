«Чем дышим и какую воду пьем»: эксперты клуба «Волга» подвели итоги нацпроекта «Экология»

Александр Шадриков: «Мы готовы реализовывать любой пилотный проект, который улучшит благополучие наших жителей»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«За шесть лет Татарстан вложил в экологию 60,5 млрд рублей»

На природоохранные мероприятия Татарстан за шесть лет направил 60,5 млрд рублей и улучшил условия проживания для нескольких миллионов человек. Об экопроектах, реализованных за последние годы, рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Татарстан — нефтегазохимическая республика. Валовой региональный продукт за 30 лет у нас увеличился в три раза в сопоставимых цифрах, в то же время выбросы в атмосферу уменьшились на 24,8%. Если говорить более детально, то в Нижнекамском промузле в 2018 году было 568 жалоб на качество атмосферного воздуха, а по итогам прошлого года их количество сократилось до 60», — отметил он.

Положительную динамику спикер объяснил тем, что в регионе «есть полное понимание со стороны промышленных предприятий». В Татарстане есть диалог бизнеса, науки и власти. В целом предприятия республики организовали работу 10 станций непрерывного автоматического контроля за качеством атмосферного воздуха, еще работает 17 станций Минэкологии Татарстана. Все это позволяет в онлайн-режиме контролировать качество атмосферного воздуха по 36 веществам. В решении экологических проблем и предотвращению возможных рисков экологам помогают представители науки.

«Мы готовы реализовывать любой пилотный проект, который улучшит благополучие наших жителей», – подчеркнул Шадриков.

По данным спикера, из 60,5 млрд рублей, вложенных в экологию, 17,9 млрд – средства бюджета. В результате проведенных мероприятий предотвращен ущерб на 65 млрд рублей. Улучшены экологические условия проживания для 3,5 млн жителей региона. Только за 2023 год в общей сложности на охрану окружающей среды направлено более 10 млрд рублей, почти половина из них — средства предприятий региона.

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана рассказал о реализации национального проекта «Экология» в регионе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан планирует оздоровить еще 29 водных объектов

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана рассказал о реализации национального проекта «Экология» в регионе.

«Экология важна не только для жителей Татарстана, но и всей планеты. Важно, чем мы дышим, какую воду пьем», – отметил он.

Республика приняла участие в четырех федеральных проектах нацпроекта «Экология»: «Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов».

В рамках проекта «Чистая страна» завершена рекультивация Самосыровского полигона площадью более 14 га. По проекту «Оздоровление Волги» завершен демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти в акватории Нижнекамского водохранилища. В 2024 году завершится проект рекультивации иловых полей – одного из наиболее крупных объектов накопленного вреда, представлявшего угрозу Волге.

«Для его реализации были рассмотрены 36 разных технологий, которые реализованы по всему миру. Нацпроект «Экология» позволил нам ликвидировать накопленную проблему», – сказал Шадриков.

Параллельно проводится реконструкция очистных сооружений. Стоимость крупномасштабного пилотного проекта превышает 8 млрд рублей. Работы по рекультивации иловых полей ведутся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Пилотные проекты и комплексные решения Татарстана лягут в основу нового федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов. Он был инициирован Президентом России Владимиром Путиным и придет на смену федеральным проектам «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов». Предложения Татарстана по оздоровлению 29 водных объектов и реконструкции 17 очистных сооружений направлены в Минприроды России.

«Мы сегодня говорим об облесении водоохранных зон, и нас поддерживает Минприроды России», – заметил Шадриков.

Степан Калмыков: «Здоровый человек больше работает, производит материальный продукт, платит налоги» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вклад в экологию дает экономический эффект»

Доктор химических наук, вице-президент Российской Академии наук Степан Калмыков отметил, что между РАН и Минэкологии Татарстана более двух лет назад подписано соглашение, с тех пор проведена большая совместная работа.

«Соглашение широкое, одновременно касается вопросов экспертизы и конкретных проектов, связанных с Нижнекамским промышленным узлом, переработкой нефти, выбросами, а это то, что люди всегда чувствуют. РАН совместно с институтами и университетами Татарстана, где всегда была сильная химия, работает в содружестве. Сейчас коллеги из Казанского научного центра инициировали проект по экологии крупных городов», – отметил Калмыков.

Спикер пояснил, что вклад в экологию дает экономический эффект. Речь идет о здоровье и продолжительности жизни людей.

«Здоровый человек больше работает, производит материальный продукт, платит налоги», – заметил он.

Говоря о Нижнекамском промузле, эксперт заметил, что сосредоточенные там компании видят приоритетность задач. Специалисты РАН продолжают взаимодействие с промпредприятиями.

«РАН инициировала значимые работы, связанные с новыми технологиями по переработке нефти, и там обязательным блоком является решение экологических вопросов и того, что связано с отходами – жидкими и поступающими в атмосферу. Это экономика полного замкнутого цикла», – пояснил Калмыков.

Спикер заверил, что люди должны почувствовать уже в скором времени еще больший положительный эффект.

Дмитрий Шиллер: «Более трех тысяч рек в регионе погибли. Проект очистки малых рек необходим» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Проект экореабилитации Казанки необходим Татарстану»

Говоря о пилотном проекте по исследованию состояния реки Казанки, председатель отделения Российского географического общества в Татарстане Дмитрий Шиллер отметил важность проводимой работы по расчистке русел малых рек.

«Более трех тысяч рек в регионе погибли. Проект очистки малых рек необходим», — сказал Шиллер.

Стоит отметить, что проект по оздоровлению Казанки активно поддержали жители региона, проголосовав за него на портале госуслуг и на площадке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Как заметил Шиллер, экологи Татарстана работают в тесном тандеме с представителями науки и это вызывает доверие у населения.

«Тандем Министерства экологии и науки, чиновников и ученых вызывает большой социальный эффект, эффект доверия человека. Этот тандем помог объяснить проблемы на обыкновенном, человеческом языке людям. Доверие населения к экологам, которое мы имеем, очень важное достижение», — сказал он.

Марсель Гильмеев: «Если по республике люди дали оценку 6,3, то молодежь – 7,1 балла. Молодежь более включена, более заинтересована вопросами экологии» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Молодежь интересуется вопросами экологии»

В ходе опроса, проведенного в Татарстане, 95% его участников сообщили, что учитывают состояние экологии при рассмотрении вопроса о переезде. Еще около 71% участников опроса оценивают выше среднего экологическую ситуацию в нашем регионе. Подробнее об исследовании рассказал руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев.

«Мы выяснили, как татарстанцы оценивают изменения, происходящие в республике в сфере экологии. Жители республики из 5 баллов ставят 4,6-4,7 по направлениям „улучшение качества воды“, „воспроизводство лесов“, „рекультивация свалок“, „снижение объема выбросов в атмосферу“», — сказал он.

В ходе опроса также выяснилось, что более половины татарстанцев знают об изменениях в сфере экологии, которые сейчас происходят и о реализации нацпроекта «Экология». Оказалось, что Минэкологии Татарстана получило оценку своей работы в 6,3 балла из 10.

«Это достаточно высокий показатель», — заметил спикер.

Интересно, что молодежь в возрасте от 18 до 34 лет дала более высокую оценку проводимой работе в сфере экологии со стороны государства, чем представители старшего поколения.

«Если по республике люди дали оценку 6,3, то молодежь – 7,1 балла. Молодежь более включена, более заинтересована вопросами экологии», – пояснил эксперт.

В ходе опроса жители Татарстана рассказали, чего ожидают в будущем. Оказалось, что жители региона ожидают развития инфраструктуры для организации раздельного сбора мусора, продолжения программы по очистке водоемов и озеленения территории, развития инфраструктуры для электротранспорта, продолжения контроля за промышленными предприятиями и работы по эковоспитанию людей.

Дарья Толовенкова сообщила, что сейчас Казань выступает пилотным городом в решении актуального вопроса – как внутри мегаполиса восстановить экологию Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Экокаркас городов и экологическое воспитание молодежи

Член рабочей группы при Минстрое РФ по формированию методики водно-зеленого каркаса городов России, начальник отдела ГБУ «Институт пространственного планирования РТ» Дарья Толовенкова объяснила, что такое экокаркас и зачем он нужен. Спикер заметила, что за городом найти природу достаточно просто, но как ее распознать в мегаполисе?

«Сделать это с каждым годом становится все тяжелее, и это, к сожалению, мировой тренд. Поэтому еще советские градостроители, закладывая промышленные города – Нижнекамск, Альметьевск, сразу предусматривали экологический каркас в их структуре», – сказала она.

Это, к примеру, бульвары, зеленые насаждения во дворах, парки и скверы. Интересно, что 65% жителей современного Татарстана в ходе опроса проголосовали «за максимальный уход от урбанизированных пространств и увеличение процента экологии внутри городов».

Толовенкова сообщила, что сейчас Казань выступает пилотным городом в решении актуального вопроса – как внутри мегаполиса восстановить экологию. Во всех экопроектах, реализуемых в регионе, активно участвует молодежь. О вовлеченности студентов и начинающих специалистов в проблемы экологии свидетельствует и тот факт, что молодежное экологическое движение Татарстана объединяет более 10 тыс. человек.

Анна Юдина: «Мы проводим онлайн-марафоны, форумы в молодежных лагерях, занимаемся экологическим воспитанием» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы проводим онлайн-марафоны, форумы в молодежных лагерях, занимаемся экологическим воспитанием. Недавно на выставке-форуме «Россия» было отмечена работа, проводимая в Татарстане, в сфере эковоспитания», – сообщила куратор молодежного экологического движения РТ «Будет чисто» Анна Юдина.

Молодежное движение «Будет чисто» объединяет школьников, студентов, молодых педагогов и воспитателей. Волонтеры регулярно выходят на субботники, проводят экоакции в учебных заведениях.