Жизнь под санкциями: что общего у Ирана и России

В интервью «Татар-Информу» иранский бизнесмен, специалист по международному менеджменту и отношениям Али Эбрахими проводит параллели между санкционной блокадой России и Ирана, рассказывает про секрет популярности Тегеранской биржи и называет отрасли иранской экономики, которые активно развиваются, несмотря на санкционное давление.

Али Эбрахими: «У вас ситуация немного жестче, поскольку страна лишилась того, что когда-то имела, а у нас этого просто не было — ни «Макдоналдса», ни мировых брендов» Фото: предоставлено Али Эбрахими

«Европейцы показали свои зубы, а Россия — свои»

— Россия обогнала Иран по количеству санкций. Можно ли провести параллели между ситуациями в наших странах?

— До недавних пор Россия имела, можно сказать, неограниченные отношения с Западом, в то время как у Ирана таких связей не было. На мой взгляд, Россия страдает сильнее, поскольку уже имеющиеся инвестиции приостановлены, магазины, заводы закрываются и уходят. Против Ирана у Запада такого рычага не было.

Самые сильные санкции против нашей страны — энергетические. Администрация Трампа славилась своей любовью к максимальному давлению, соответственно, они ограничили Ирану доступ к SWIFT. Ни один иранский банк никогда не мог выпускать кредитные карты Visa или MasterCard. Какое-то время они делались силами других банков — либо российских, либо турецкого «Халкбанка».

Повторюсь, у вас ситуация немного жестче, поскольку страна лишилась того, что когда-то имела, а у нас этого просто не было — ни «Макдоналдса», ни мировых брендов и так далее.

Ограничения на продажу углеводородов — тут, да, Иран сильно пострадал. Как иранцы с этим борются? С помощью скрытых счетов в разных странах, которые позволяют нам не утонуть под жесткими санкциями и продолжать продавать углеводороды. Иран отправляет газ и нефть под именем Омана или Ирака. Когда деньги поступают на счета, иранцы отпускают танкеры со своих берегов.

«Ограничения на продажу углеводородов — тут, да, Иран сильно пострадал. Как иранцы с этим борются? С помощью скрытых счетов в разных странах» Фото: wikipedia.org по лицензии CC BY-SA 3.0

— Санкции и ограничения для российской экономики — это надолго, как и в случае с Ираном?

— На мой взгляд, чем дольше задержатся эти санкции, тем сильнее станет Россия. Россияне читают новости о санкциях и им страшно от заголовков, а для меня эти заголовки как родные. Ничего страшного в санкциях нет, это все звучит громко, а на деле пойдет России на пользу. Это отличный стимул для обеспечения безопасности и независимости. Почему Россия проводит специальную операцию на Украине? Потому что она хочет гарантировать свою безопасность.

Сейчас у России есть отличная, уникальная возможность развивать внутреннее производство, заводы, сельскохозяйственную промышленность. Желаю России, чтобы на фоне санкций, сколько бы они не продолжались, страна становилась сильнее.

Что касается вашего вопроса, думаю, санкции — это надолго, потому что были предприняты очень серьезные шаги, как с российской стороны, так и с американской. То, что между Западом и Россией было до этого — некая штора. Владимир Путин просто убрал эту штору, и европейцы показали свои зубы, а Россия — свои.

«То, что между Западом и Россией было до этого — некая штора. Владимир Путин просто убрал эту штору, и европейцы показали свои зубы, а Россия — свои» Фото: kremlin.ru

— Сделали ли санкции Иран сильнее? Какие отрасли экономики стали активно развиваться?

— Внутреннее производство — электроника, военная промышленность. Конечно, стопроцентной самодостаточности нет, но Иран движется в эту сторону. Очень хорошо развивается наука, а также продуктовая и сельскохозяйственная отрасли. Буквально 20 лет назад у Ирана было 2-3 хороших бренда молочных продуктов, да и то, качество - ниже среднего. А сейчас их полно, причем в некоторых регионах есть такие бренды, которых не найти у соседей.

В Иране научились отвечать за качество, низкую цену и хорошую логистику. Это касается и сельскохозяйственного сектора. У нас очень мало импорта, только что-то из Южной Африки или Южной Америки. Развивается производство: чипы, например, мы научились сами создавать, электронику делают хорошо. В Иране есть свой бренд телефонов, планшетов, телевизоров, холодильников. По виду они ничем не отличаются от известных западных марок. Конечно, в качестве уступают, но страна движется в сторону его улучшения, и через 20-30 лет, может быть, Иран на 95% будет абсолютно независим.

«Люди в мире понимают, что у американцев была очень красивая витрина, а за ней — ничего человечного»

— Что опаснее: количество санкций, наложенных на страну, или степень их влияния на экономику?

— Всему есть предел, и по количеству, и по степени влияния. У Запада уже не так много козырей в руке. Они загоняют Россию в угол, но откуда они знают, что за этим углом нет другого мира? У России сейчас очень хорошие отношения с Китаем, Ираном, очень близкие отношения с Индией, арабскими, африканскими, южноамериканскими странами. Люди в мире понимают, что у американцев была очень красивая витрина, а за ней — ничего ценного, ничего человечного.

«У России сейчас очень хорошие отношения с Китаем, Ираном, очень близкие отношения с Индией, арабскими, африканскими, южноамериканскими странами» Фото: kremlin.ru

Молодежь хочет уехать куда-нибудь в Канаду, в США, Англию, чтобы жить лучше. Да, там немного проще, законы лучше, через суд можно добиться много чего, можно жить спокойнее и качественнее, но чего-то сказочного там нет.

Люди гонятся за брендами. Когда я иду покупать себе обувь, я вижу итальянские бренды, но также вижу, что внутреннее иранское производство — суперское, просто оно не так распространено, как европейское. Мы привыкли, что все, что связано с Европой — это круто, а то, что производится внутри — это плохо. Это не так. В России сейчас и так делают неплохие продукты. Под санкциями это все будет развиваться — сектор быстрого питания в том числе. Когда я нахожусь в России, я больше тянусь к таким фастфудам, как «Крошка-картошка» или «Теремок», а не к «Макдоналдсу» или «Бургер Кингу», потому что это полезнее и вкуснее. Что Европа делает с нашими странами? Она бьет по самооценке наших граждан. А у кого хорошая самооценка, называют дураком или ненормальным человеком.

— Иран в течение десятилетий справлялся с запретом на экспорт углеводородов. Как стране это удается?

— Для Ирана большой помощник в этом деле — хорошие скидки. На фоне санкций, ни для кого не секрет, Иран продает свою нефть со скидкой. Китаю — с очень хорошей. России придется делать то же самое, если наложат санкции на энергоотрасль. Нефть будет продаваться, но со скидками. За независимость нужно расплачиваться. Эксперты должны сесть и нарисовать схемы продажи, в связи с особенностями российской энергетики. В России существуют некоторые частные нефтегазовые компании и властям придется разобраться с внутренними товарищами, которые показали, что они больше любят и ценят собственные выгоды, чем выгоды соотечественников и своей страны.

«На фоне санкций, ни для кого не секрет, Иран продает свою нефть со скидкой. Китаю — с очень хорошей. России придется делать то же самое, если наложат санкции на энергоотрасль» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Здесь уровень жизни выше, чем в Европе или России»

— Хотелось бы поговорить про иранскую биржу. Как она возникла и почему популярна?

— Три года назад на Тегеранской бирже случился очень резкий взлет. То есть, у Ирана был зафиксирован самый быстрый рост фондового рынка в мире. Почему так вышло? Государство стало продавать некоторые акции своих компаний и на биржу пришло много народа. Три года назад было зарегистрировано полтора миллиона биржевых ID. А сейчас — более трех миллионов. В России это время тоже наступит, когда иностранцы уйдут и государству придется продавать что-то своим людям. Это будет не навсегда, поддержка биржи со стороны государства не будет вечной, но люди смогут воспользоваться моментом и разбогатеть.

Московская биржа будет расти однозначно, это вопрос времени. Уже слышны какие-то сигналы — правительство предложило отменить налог на доходы с вкладов. У Ирана биржа существует давно и самые надежные биржевые бумаги принадлежат нефтяным и нефтеперерабатывающим компаниям. Российские нефтяные компании тоже будут иметь очень хорошие акции, а также те банки, у которых активы хранятся в валютах — именно внутри страны, а не заграницей, где они попали под санкции. Их акции тоже будут расти.

«У вас хорошей квартирой считается жилье площадью 40-60 квадратных метров, правильно? А в Иране это 100, 200, 300 «квадратов». У нас это может иметь обычный народ» Фото: pixabay.com

— Недавно иранский посол в Москве заявил, что Россия и Иран работают над объединением систем передачи финансовых сообщений в обход SWIFT. Как вы расцениваете этот шаг?

— Россия и Иран давным-давно пытаются установить энергетическое сотрудничество. Российской стороне нужно, чтобы Иран дал гарантию того, что оба игрока будут делить между собой рынок потребителей газа и нефти. Отмечу, что Россия имеет чуть ли не первое место в мире по запасам газа, далее по списку идет Иран. По нефти Иран вообще входит в тройку, если говорить об известных источниках ресурса. Если наши страны договорятся между собой, то не будет никакого барьера для увеличения и расширения отношений, в том числе в плане денежных переводов, о которых вы спрашивали.

На мой взгляд, сейчас самое главное — работать в сфере культуры, потому что нации незнакомы. Чтобы развивать отношения в экономических вопросах, нужно обязательно параллельно работать над культурой, дабы в России знали иранцев, а в Иране знали русских. Предположу, что в России про Иран знают только то, что крутят в мировых СМИ. Сейчас они ведут серьезную пропаганду против вашей страны, а против Ирана подобная информация распространяется уже 40 лет.

В Иране мне живется лучше, чем где-либо. Здесь уровень жизни выше, чем в Европе или России. У вас хорошей, уютной квартирой считается жилье площадью 40-60 квадратных метров, правильно? А в Иране это 100, 200, 300 «квадратов». В России такие квартиры, как правило, принадлежат олигархам, элитам. У нас это может иметь обычный народ. Да, здесь есть законы, связанные с шариатом, но на Западе думают, что это жесткие ограничения, и людям просто не дают жить. При этом, внутри страны есть оппозиционеры, которые выступают против режима. Но и в самой Америке, как мы все видели, нападают на Белый дом.

«Да, здесь есть законы, связанные с шариатом, но на Западе думают, что это жесткие ограничения, и людям просто не дают жить» Фото: pixabay.com

— В Иране — собственный интернет, также есть аналоги западных сервисов. В России будет что-то подобное?

— В Иране за последние десять лет отлично развилась сфера интернет-услуг, в то время как в России она развита не так сильно. Через интернет я могу заказать себе домой любую мелочь с минимальным расходом на доставку. В России это невозможно. Нужно потратить хорошие деньги на доставку, а некоторые вещи вообще невозможно заказать на дом в кратчайшие сроки. А в Иране можно. Знаете, почему? Потому что в Иране много мотоциклов, которые отвечают за доставку.

Думаю, те люди, которые забирают свои деньги и покидают Россию, заблуждаются. Умные остаются и начинают развивать заводы, придумывать сервисы. Этой пулей они попадают в две цели — они будут хорошо зарабатывать сами и поднимут свою страну. Конечно, будет определенный дефицит услуг, товаров и продуктов, но это кратковременно. В долгосрочной перспективе все это решится. Самое главное, чтобы народ это осознал.

«Сейчас мировые СМИ ведут серьезную пропаганду против вашей страны, а против Ирана подобная информация распространяется уже 40 лет» Фото: pixabay.com

Иран во время шаха был самым большим союзником США в регионе. Настолько великим, что вливались большие инвестиции. Во времена Вьетнамской войны американские истребители и военная техника располагались в Иране и оттуда летали бомбить Вьетнам. До иранской революции самая большая американская военная база была в Иране. Знаете, что тогда было? Высокопоставленный американский генерал позволял себе дать пощечину высокопоставленному иранскому генералу. А сейчас где американский генерал? Нигде. И нет никакой военной базы.

Любая страна должна обеспечивать безопасность за своими границами. Ровно то же самое делают европейцы, американцы. Сколько баз у американцев вокруг Персидского залива? Очень много. Они видят свою безопасность там. Почему Россия не должна видеть свою безопасность, допустим, в европейском регионе? НАТО свою безопасность видела в Афганистане, не так ли? Но где Афганистан и где НАТО. Почему Иран не может видеть свою безопасность в Ливане или Сирии? Запад видит свою безопасность за тысячи километров от своих границ. Но есть народы, которые страдают. Люди, которые привыкли, не имея ничего, надеяться на других. Украина, к сожалению, выбрала этот путь.

Игорь Тишин