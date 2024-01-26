«Чем больше встреч, тем больше сплочения»: Чистополь поставил точку тура по Закамью

Фото: Наталья Данилова

Город Чистополь стал завершающим пунктом назначения автобусного марафона «Татарстан — республика достижений» по Закамской зоне.

Сегодняшнее мероприятие прошло при участии депутата Госдумы РФ Айдара Метшина, председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Фёдора Баткова, депутата Госсовета РТ, председателя Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александра Тыгина. Их встретил глава Чистопольского района Дмитрий Иванов.

Фото: Наталья Данилова

В культурно-досуговом центре «Восток» они провели дискуссию с представителями районного актива, руководителями предприятий, организаций, подведомственных учреждений, предпринимателями, депутатами местного самоуправления. Перед началом панельной дискуссии гости ознакомились с выставкой.

Спикеры говорили о достижениях Татарстана и Чистопольского района в различных сферах жизнедеятельности.

«Считаю такие встречи очень важными для населения. Чем больше таких встреч, тем больше будет в нашем обществе сплочения и понимания позиций руководства страны», — сказал Федор Батков.

Фото: Наталья Данилова

Глава района Дмитрий Иванов отметил, что в районе реализуются четыре национальных проекта и 13 государственных программ. Так, в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» из аварийного жилья за последние 5 лет переселено более 30 человек, с 2013-го по 2017-й — более 1,5 тыс. человек.

Был благоустроен парк «Наречье» — здесь организовали уже более 20 мероприятий, участие в которых приняли почти 5 тыс. человек.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 14 километров дорог. А благодаря национальному проекту «Экология» ведется восстановление лесов — только в ушедшем году высажено более 1,2 тыс. деревьев, за 5 лет — более 6 тыс. саженцев.

Фото: Наталья Данилова

В сфере здравоохранения ремонтируются и обновляются медицинские учреждения — это ремонт стационара, взрослой и детской поликлиник. 37 обновленных или возведенных ФАПов облегчили жизнь большого количества сельчан. 16 фельдшерско-акушерских пунктов возведены по модульной технологии. Такие ФАПы появились в прошлом году в селах Верхняя Кондрата и Юлдуз, а этом году будет построен в селе Татарская Багана.

На реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения в Чистополе выделено 272 млн рублей. По программе «Чистая вода» в 10 населенных пунктах построены 7 водонапорных башен, уложено более 16 километров сетей.

Фото: Наталья Данилова

За счёт средств Нового банка развития БРИКС в городе строится пассажирская пристань — работы уже начались, и выполнены более чем на 70%. Основная часть программы будет реализована в исторической части города. Строительство новой пристани с причальной стенкой проходит в рамках реализации проекта «Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений».

По окончании встречи для чистопольцев состоялся концерт, на котором выступили артисты из столицы республики: русский фольклорный ансамбль «Красная горка», народный артист РТ Виль Усманов, коллектив ABIEM Project.

Фото: Наталья Данилова

29 января автобусы прибудут в Пестречинский район и продолжат свой тур по Заволжской зоне.

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.