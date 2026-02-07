«Целый горизонт смыслов»: Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем герба республики

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Днем Государственного герба Татарстана.

Он напомнил, что в этом году исполняется 34 года со дня утверждения государственного герба Верховным Советом республики.

«Государственный герб – не просто официальный знак, это целый горизонт смыслов, зашифрованный в совершенной геральдической форме. Крылатый барс-покровитель, восходящее солнце жизни, надежный щит безопасности, изящный тюльпан возрождения и золотые круги, выражающие народное единство, – каждый элемент несет в себе философию добра, справедливости и созидания», – отметил Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что государственный герб объединяет многонациональный народ Татарстана на основе уважения, взаимопонимания и исторических традиций, вдохновляет на созидательный труд ради благополучия семей и развития родного края.

«Он отражает не только славное прошлое, но и настоящее, полное динамичного развития в составе великой России», – заявил Председатель Госсовета РТ.

Особое внимание в поздравлении было уделено участникам специальной военной операции.

«Их мужество, стойкость и доблесть – живое воплощение качеств, отраженных на гербе Татарстана: готовности постоять за правду, защитить слабого, отстоять ценности мира и справедливости. Гордимся нашими воинами и верим в их скорое возвращение с Победой!» – сказал Мухаметшин.

В завершение он пожелал жителям республики крепкого здоровья, душевного тепла, спокойствия и стабильности. Фарид Мухаметшин выразил надежду, что энергия и символика государственного герба и впредь будут вдохновлять татарстанцев на добрые дела, укреплять веру в собственные силы и вести к новым достижениям во имя Республики Татарстан.