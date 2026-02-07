«Целый горизонт смыслов»: Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем герба республики
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Днем Государственного герба Татарстана.
Он напомнил, что в этом году исполняется 34 года со дня утверждения государственного герба Верховным Советом республики.
«Государственный герб – не просто официальный знак, это целый горизонт смыслов, зашифрованный в совершенной геральдической форме. Крылатый барс-покровитель, восходящее солнце жизни, надежный щит безопасности, изящный тюльпан возрождения и золотые круги, выражающие народное единство, – каждый элемент несет в себе философию добра, справедливости и созидания», – отметил Мухаметшин.
Фарид Мухаметшин подчеркнул, что государственный герб объединяет многонациональный народ Татарстана на основе уважения, взаимопонимания и исторических традиций, вдохновляет на созидательный труд ради благополучия семей и развития родного края.
«Он отражает не только славное прошлое, но и настоящее, полное динамичного развития в составе великой России», – заявил Председатель Госсовета РТ.
Особое внимание в поздравлении было уделено участникам специальной военной операции.
«Их мужество, стойкость и доблесть – живое воплощение качеств, отраженных на гербе Татарстана: готовности постоять за правду, защитить слабого, отстоять ценности мира и справедливости. Гордимся нашими воинами и верим в их скорое возвращение с Победой!» – сказал Мухаметшин.
В завершение он пожелал жителям республики крепкого здоровья, душевного тепла, спокойствия и стабильности. Фарид Мухаметшин выразил надежду, что энергия и символика государственного герба и впредь будут вдохновлять татарстанцев на добрые дела, укреплять веру в собственные силы и вести к новым достижениям во имя Республики Татарстан.