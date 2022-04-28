«Целями были жилые кварталы»: Киев атакует ракетами Изюм и Херсон, обвиняя войска России

Войска РФ расширяют плацдармы для окружения украинских войск на Донбассе, а киевский режим наращивает давление в информационном поле, взрывая радиовышки и распространяя фейковые новости. Тем не менее на освобожденных территориях Украины вводят в оборот российские рубли и готовят референдумы, чтобы народ сам мог определить свою судьбу.

В последние дни украинскими войсками все чаще наносятся ракетные удары по жилым домам и социальным объектов городов, вышедших из-под контроля киевского режима

Фото: скриншот видео mil.ru

«Нанесение киевским режимом ракетных ударов по жилым кварталам Изюма и Херсона является военным преступлением»

Как сообщил на утреннем брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в течение минувшей ночи высокоточными ракетами были поражены 4 военных объекта на Украине, в том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Также уничтожены два склада артиллерийско-ракетного вооружения и боеприпасов в населенных пунктах Боровенково и Ивановка. Силами ВКС России за сутки были поражены 67 военных объектов, в том числе пункты управления, склады с оружием и топливом.

«В результате ударов уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей», – уточнил Конашенков.

По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Николаевка Луганской Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Кроме этого, в четверг средствами ПВО был отражен удар украинской баллистической ракетой «Точка-У» по жилым районам города Изюма Харьковской области.

«Целью удара была городская больница, где размещен российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области», – уточнил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что в последние дни украинскими войсками все чаще наносятся ракетные удары по жилым домам и социальным объектов городов, вышедших из-под контроля киевского режима.

Игорь Конашенков: «Силами ВКС России за сутки были поражены 67 военных объектов, в том числе пункты управления, склады с оружием и топливом» Фото: скриншот видео mil.ru

Так, вечером 27 апреля украинскими вооруженными силами был нанесен массированный ракетный удар ракетами «Точка-У» и реактивными снарядами по жилым кварталам в центральной части Херсона.

«Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения. Российскими подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) ракетная атака украинских войск по жилым кварталам Херсона была отражена», – подчеркнул Конашенков.

Он пояснил, что в воздухе над городом сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты «Точка-У». Фрагменты одной из сбитых украинских ракет упали в Шевченковском парке.

«Нанесение киевским националистическим режимом ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона является военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права», – подчеркнул Конашенков.

Украина готовится обвинить Россию в обстреле центрального рынка Лисичанска, накрытого снарядами ВСУ

О том, что войска Украины не церемонятся с мирным населением, говорится и в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.

«В городе Константиновка Донецкой Народной Республики в городской больнице на проспекте Ломоносова оборудован госпиталь для военнослужащих ВСУ, при этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения. В Запорожье на улице Победы в городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории – бронетехника и огневые позиции артиллерии. Эти и другие подобные факты, несмотря на наши неоднократные заявления, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организацией здравоохранения», – говорится в заявлении штаба.

Кроме того, киевским режимом продолжается распространение фейковых новостей с целью обвинения российских военнослужащих в военных преступлениях.

«Очередная такая постановка с гибелью якобы гражданских лиц в результате сфабрикованного обстрела российскими подразделениями подготовлена специалистами информационно-психологических операций ВСУ для ее представления мировой общественности. С целью проведения постановочных фото- и видеосъемок, с приглашением представителей украинских и западных информационных агентств, в том числе США, Латвии, Великобритании и Польши, в городе Лисичанске к центральному рынку, накануне по ошибке обстрелянному подразделениями 57-й мотопехотной бригады ВСУ», – подчеркивается в заявлении штаба.

Со 2 марта на Украину доставлено свыше 15,8 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тем временем Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям сел и городов, освобожденных от националистического киевского режима. Со 2 марта на Украину доставлено свыше 15,8 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Межведомственным координационным штабом РФ по гуманитарному реагированию выражена благодарность ряду российских регионов, оказавших наиболее активную поддержку в оказании помощи. В списке из 14 областей и республик Татарстан оказался на втором месте после Крыма.

Рубль продолжил укрепляться после согласия ряда европейских стран расплачиваться за газ российской валютой

Логика ударов по некогда своим же территориям и распространения фейков понятна. Россия не раз давала понять, что жители освобожденных территорий будут сами определять свою судьбу путем проведения референдумов. Выступая в среду на пресс-конференции в МИД РФ, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подтвердил приверженность этой позиции.

«Люди находятся под таким тоталитарным гнетом, и настроение людей здесь необходимо ставить на первое место, отдавать этому полный приоритет. Мы, когда объявляли о начале специальной военной операции, сказали, что будем исходить из того, что граждане Украины сами будут определять свою судьбу. Решать им, а не кому-то другому. Я понимаю, что Украина долгие годы находится под внешним управлением и люди от этого устали», – сказал Лавров.

Сергей Лавров: «Я понимаю, что Украина долгие годы находится под внешним управлением и люди от этого устали»» Фото: kremlin.ru

Вслед за Донецкой и Луганской республиками независимость может объявить Херсонская область. В беседе с корреспондентом РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что возврат Херсонской области в состав Украины исключен.

«Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности», – сказал Стремоусов. Он также отметил, что с 1 мая регион будет переходить на расчеты в рублях. Сначала рубли и гривны будут приниматься равнозначно, затем украинскую валюту исключат из оборота. Переход на расчеты в рублях в Херсонской области планируют завершить в течение 4 месяцев. Возможно, это одна из причин, по которой войска Украины нанесли массированный ракетный удар по жилым кварталам в центральной части Херсона. А ранее нанесли удары по радиовышкам, транслирующим каналы российского телевидения.

Переход в расчетах на российский рубль бывшим украинским регионам выгоден по нескольким причинам. Во-первых, местные предприниматели выстраивают кооперационные связи с российским бизнесом. Во-вторых, рубль сам по себе становится все более востребованной валютой. Накануне ряд европейских стран приняли условие России и согласились оплачивать поставленный им газ в рублях. На данный момент, по заверениям руководства стран и СМИ, согласились платить за газ в рублях Венгрия, Австрия, Сербия, Германия и Италия. На фоне этих новостей курс доллара к рублю продолжил снижение. Сегодня в начале торговой сессии на Мосбирже евро опускался до 74,35 рубля, доллар – до 72 рублей. Расчетами на «завтра» евро составил 75,34 рубля, доллар – 72,47 рубля.

В ближайшее время в России будут приняты решения по индексации пенсий и социальных пособий

Выступая накануне на встрече с членами Совета законодателей, Президент России Владимир Путин напомнил, что боевые действия на Украине и антироссийские санкции – это следствие политики ряда западных стран, направленных на разрушение нашей страны. Для этого они в начале 1990-х и 2000-х годов поощряли террористов и бандитов на Северном Кавказе, стимулировали сепаратистские настроения в России.

«Наряду с этим недруги нашей страны форсировали изготовление нового “геополитического оружия” – новым оно по сути не является, но, безусловно, придали ему новые силы, новый импульс – сделали ставку на русофобию и неонацистов, из года в год нагло, бесцеремонно превращали соседнюю с нами страну, Украину, в “анти-Россию”», – подчеркнул Путин.

Президент РФ подчеркнул, что западные страны подтолкнули Украину к прямому столкновению с Россией, к военной атаке на Крым и Донбасс Фото: kremlin.ru

Президент РФ подчеркнул, что западные страны подтолкнули Украину к прямому столкновению с Россией, к военной атаке на Крым и Донбасс. С учетом претензий киевского режима на обладание ядерным оружием и развертывание на украинской территории сети западных биологических лабораторий у России просто не оставалось выбора, кроме начала военной спецоперации.

Владимир Путин подчеркнул, что все задачи специальной военной операции, начатой 24 февраля, будут выполнены, чтобы гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также российского Крыма и всей нашей страны.

«Подчеркну еще раз: если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем, мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали: все решения у нас на этот счет приняты», – отметил Президент России.

В своем выступлении Владимир Путин также рассказал о новых мерах поддержки российским гражданам. По его словам, в ближайшее время будут приняты решения по индексации пенсий, социальных пособий и зарплат специалистов, занятых в бюджетной сфере.

«Эти и другие наши решения нацелены на оказание прямой помощи наиболее уязвимым категориям граждан: семьям с детьми и людям старшего поколения», – пояснил глава государства.

Президент РФ напомнил, что поддержка также оказывается ключевым отраслям экономики, стратегическим предприятиям, малому и среднему бизнесу. «В результате мы не просто смягчили, но, как уже было сказано, отразили, блокировали самый первый, как считали на Западе, сокрушительный удар от нелегитимных санкций против нашей страны», – подчеркнул Владимир Путин.

Он проинформировал, что банковская система России, национальная валюта, транспорт, торговля, экономика в целом устояли и располагают хорошим ресурсом для развития и запуска новых проектов в инфраструктуре, промышленности, в освоении и раскрытии потенциалов регионов страны.