Челябинская третьеклассница обвинила учителя в изнасиловании на кладбище

Учитель русского языка и литературы из Челябинска обвиняется в надругательстве над третьеклассницей, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания.

По предварительным данным, учитель увез 8-летнюю девочку на кладбище, где надругался над ней. При этом он пригрозил ребенку убийством, если та расскажет кому-нибудь о случившемся. Тем не менее, девочка обо всем рассказала.

Директор школы, в свою очередь, рассказал, что официальной информации о задержании педагога не поступало. Мужчина, по его словам, был на хорошем счету как специалист, работал с пятыми и девятыми классами.

Отмечается, что его общий трудовой стаж составил 9 лет, а педагогический – 1 год.