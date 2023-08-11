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Челябинская третьеклассница обвинила учителя в изнасиловании на кладбище
Учитель русского языка и литературы из Челябинска обвиняется в надругательстве над третьеклассницей, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания.
По предварительным данным, учитель увез 8-летнюю девочку на кладбище, где надругался над ней. При этом он пригрозил ребенку убийством, если та расскажет кому-нибудь о случившемся. Тем не менее, девочка обо всем рассказала.
Директор школы, в свою очередь, рассказал, что официальной информации о задержании педагога не поступало. Мужчина, по его словам, был на хорошем счету как специалист, работал с пятыми и девятыми классами.
Отмечается, что его общий трудовой стаж составил 9 лет, а педагогический – 1 год.
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