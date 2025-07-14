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На главную ТИ-Спорт 14 июля 2025 08:26

«Челси» был лучше нас» - Энрике о поражении «ПСЖ» в финале КЧМ

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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в послематчевом интервью прокомментировал поражение своей команды в финале клубного чемпионата мира.

Парижане в решающем матче уступили «Челси» со счетом 0:3.

«Что ж, мы находимся в большом спорте. Мы знаем, что подобное случается. Я размышлял об этом сразу после матча, хотя стоит еще раз посмотреть игру. На мой взгляд, «Челси» начал матч гораздо лучше нас, они очень активно прессинговали и создавали нам трудности. У них были шансы выйти вперед, и они ими воспользовались. С нашей стороны, у нас было пару возможностей в первом тайме, но, честно говоря, нам было сложно войти в игру. В конце первого тайма, когда нам забили два гола, Палмер был шикарен. В общем, я считаю, что они были лучше нас и заслуживали победы в этом матче. Поздравляю их», – сказал Энрике.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, а «Челси» стал победителем в Лиге конференций.

#футбол #спорт
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