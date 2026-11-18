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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказался об отсутствии нейтрального статуса у Камилы Валиевой и ее потенциальном участии в чемпионате России — 2027.

По мнению эксперта, фигуристка оказалась в безвыходном положении.

«У нее, на мой взгляд, абсолютно патовая ситуация. Ну забрали нейтральный статус. Ну не может прошлое испариться. И потом в один из дней скажут: “А нет, давай приезжай”. Ну я, честно, не верю», — заявил Ягудин в видео на YouTube-канале «ДоброFON».

Он также провел параллель с Марком Кондратюком, вспомнив слова Светланы Соколовской о том, что хорошо уже то, что спортсмен выходит и катается.

«Я думаю, что это можно спроецировать и на Камилу», — отметил Ягудин.

По его словам, Валиева была одним из самых ярких явлений последних лет в фигурном катании.

«Такие люди — это единицы. И этого человека просто забрали из мира спорта, не спорта, искусства, просто человека забрали. Ну это до слез обидно».