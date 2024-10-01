«Человек жив, пока у него есть цель»: психиатр о том, почему многие боятся старости

Страх старости, объясняют эксперты, связан с боязнью одиночества или смерти. Обычно, этого боятся одинокие пациенты, у которых мало друзей и нет близких родственников

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Страх – это нормально, если только он не фобия»

Страх старости испытывают многие, хотя напрямую, по словам психиатров, на это пациенты жалуются не часто. Но, разбирая ситуацию, психолог или психиатр могут нащупать эту проблему.

«Все, что обращено в будущее, любые события, перспективы – это для нас события неизвестные, поэтому они у нас изначально вызывают тревогу. А такие события, как старость, смерть, они в принципе для большинства окрашены в негативные, тоскливые тона, поэтому вполне закономерно, что возникает боязнь этих событий. Хотя применимо к старости, как правило, люди боятся физической немощи, ментального нездоровья», – подчеркнула заведующая отделением Республиканской клинической психиатрической больницы, врач-психиатр Елена Платова.

Страх старости, объясняют эксперты, связан с боязнью одиночества или смерти, Обычно этого боятся одинокие пациенты, у которых мало друзей и нет близких родственников.

О смерти же никто ничего не знает вообще – люди боятся события, о котором ничего не известно. Что там дальше – уходим мы в иной мир или прекращаем существовать абсолютно? А ведь еще и процесс умирания может сопровождаться болью и дискомфортом. Логично, что это вызывает страх.

Елена Платова: «Тревога и страх, пока не доходят до уровня паники и фобии, – это мобилизующие эмоции. Они заставляют нас собраться, начать что-то делать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Однако психиатр отметила, что бояться – это нормально. Тревога и страх намекают нам, что стоит обратить дополнительное внимание на этот аспект жизни. Нужно проанализировать, что происходит. Как минимум нужно понять, чего вы боитесь в данный момент.

«Тревога и страх, пока не доходят до уровня паники и фобии, – это мобилизующие эмоции. Они заставляют нас собраться, начать что-то делать», – подчеркнула доктор.

«Человек живет, пока у него есть цель»

Работать в старости или нет – выбор каждого, ведь человек индивидуален. Если человек не смыслит себя без работы, лучше как можно дольше продолжать свою деятельность, а если дело поднадоело, приносит только негативные эмоции, то пенсия – спасение.

«Если человек оставляет работу, это не значит, что он перестает быть занятым. Кто-то переключается на воспитание внуков, кто-то – на общение с друзьями, кто-то наконец-то уделяет время своему хобби», – заметила Елена Платова.

Сегодня созданы и университеты третьего возраста, и различные программы для дедушек и бабушек – часто для них это помощь в поддержании социальных контактов, уровня интеллектуальной и физической активности. Все это способствует долголетию.

Работать в старости или нет – выбор каждого, ведь человек индивидуален Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Человек живет, пока у него есть цель, пока он эту цель для себя считает важной, пока он хочет ее достичь. Всегда должно быть важное дело, которое заставляет душу вовлекаться, чувствовать себя нужным, важным. И это должно быть всегда», – подчеркнула Елена Платова.

А еще важно взаимодействовать с окружающими, чтобы у человека были близкие люди – родственники, друзья, приятели.

«Есть яркий мем из интернета: ты приходишь после работы домой, ставишь кофе, смотришь в окно на дождь и только ты решаешь, одиночество или свобода. Вот вроде красиво, многие под этим ставят сердечки, пишут, как им замечательно. Но давайте другую картинку нарисуем. Ты остался дома – у тебя никого нет, нет сил доползти за стаканом воды, дотянуться до телефона, а если дотянешься, звонить некому, только 03, и только ты решаешь, одиночество это или свобода. Получается, когда тебе никто не нужен – это свобода, когда ты никому не нужен – это одиночество», – подчеркнула психиатр.

Стремление общаться с близкими, коллегами, взаимодействовать с ними – все это развивает душу, делает человека более мудрым Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам врача, даже самому самодостаточному человеку нужна рука, за которую можно просто подержаться. Стремление общаться с близкими, коллегами, взаимодействовать с ними – все это развивает душу, делает человека более мудрым. Поможет принятие себя, понимание того, что жизнь проходит здесь и сейчас и не надо ее откладывать на потом.

«Надо прийти к старости зрелым»

Многие молодые люди начинают переживать о своем возрасте довольно рано. Например, женщины нередко боятся 30-летия или 45-летнего юбилея. Людям нередко тяжело свыкнуться с мыслью, что ход времени не остановить.

«Независимо от того, свыкнемся мы с этой мыслью или нет, ход времени не остановить. Поэтому чем раньше мы это осознаем, тем раньше примем эту информацию, пропустим через себя и перестроим личность определенным образом для того, чтобы происходящие изменения были позитивны, конструктивны и помогли в дальнейшем нам успешно жить», – отметила врач.

По словам психиатра, все успели запомнить, что у ребенка бывают кризисы трех и семи лет. Но про то, что такие же кризисы происходят у взрослых, люди часто забывают. Это может быть и кризис после окончания университета, и кризис становления родителем, и выход на пенсию – это тоже кризис.

Психиатр посоветовала постараться понять и осознать то, что жизнь очень интересная, что в ней много прекрасного, увлекательного Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Кризис – это не только негативные тревожащие переживания. Кризис – это очередная ступень развития. И если происходящее с вами вы воспринимаете через осознание, адекватность, стараетесь перестроить себя, то успешно пройдете через эти кризисы. Можно отрицать ход времени и наличие смерти, но чем раньше принимать данность этого бытия, тем более полноценно, ярко, осознанно можно прожить эту жизнь», – отметила Елена Платова.

Психиатр посоветовала постараться понять и осознать то, что жизнь очень интересная, что в ней много прекрасного, увлекательного. Стоит понять, что жизнь не строится только на внешности человека. Тело с возрастом все равно нас предает, но если развивается, мудреет и созревает душа, то человек в любом возрасте будет в плюсе, он не останется одиноким и подойдет к старости зрелым.

Доктор вспомнила испанскую пословицу: «Страх отнимает половину жизни». Доктора советуют – лучше всего посмотреть страху в лицо, а на себя взглянуть рационально. Важно понять, что именно в произошедшей ситуации вызвало страх. И с этим пониманием дальше работать.

«Простое внимание к своим близким пожилым людям – это очень много» Фото: © «Татар-информ»

«Пожилым жизненно необходимо внимание близких»

Выход на пенсию – тоже кризис. И своим родственникам надо бы как-то помочь. Психиатр вспомнила историю из практики. К ней обратился мужчина с мамой. Дети к тому моменту уже выросли, стали успешными, пожилые супруги тоже были очень хорошо реализованы в профессии, но женщина устала от загруженности и ушла на более спокойный режим. И в этот момент появились жалобы на состояние здоровья, но обследования никаких проблем не показывали. Тогда предположили, что они связаны с нарушением настроения.

«Беседовали мы с этой пациенткой достаточно долго. И после разговора сын спросил, что делать с мамой. Я ему ответила: “С мамой нужно разговаривать”. А сын очень заботливый, по всем врачам ее провел, все обследования с ней прошел, кучу лекарств они перепробовали. А он в ответ на мои слова замер: “А таблетками точно никак?” Это очень показательный случай, потому что мы ищем быстрое решение, волшебную таблетку – что-то, на что можно переложить ответственность за взаимодействие с нашими близкими. Поэтому простое внимание к своим близким пожилым людям – это очень много», – подытожила врач-психиатр.