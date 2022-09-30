Человек в военной форме, напугавший жителей Ковалей, оказался сотрудником ЧОП

Сегодня жители Песчаных Ковалей начали распространять в мессенджерах видео с мужчиной в военной форме, который прогуливается по улице села. Этот ролик вызвал волну различной фейковой информации, что привело к панике местных жителей.

Как стало известно «Татар-информу», мужчина в военной форме оказался сотрудником ЧОП, который работает на охране трассы М12. В село он заехал для того, чтобы купить продукты в местном магазине.