«Человек стал совершенно прозрачен»: Москалькова о пытках, IT и атаках хакеров Киева

Эффективные практики омбудсменов обсудили сегодня на конференции в рамках генеральной ассамблеи Азиатской ассоциации уполномоченных по правам человека

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сделаем большой шаг вперед на основе IT-технологий в правозащитной работе»

Эффективные практики омбудсменов обсудили сегодня на конференции в рамках генеральной ассамблеи Азиатской ассоциации уполномоченных по правам человека. Провели ее в IT-парке имени Башира Рамеева. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призналась, что даже изменила содержание своего доклада, когда узнала, где пройдет встреча.

«Я в первый раз в этом удивительном месте и поражена тому, сколько республика и лично Раис Татарстана Рустам Минниханов сделали для того, чтобы продвинуть и регион, и Россию в направлении новых методик, технологий. Это все то, что принесет пользу каждому человеку и в целом стране. Побывав в IT-парке, я вижу, чего нам не хватает и что мы еще возьмем на вооружение», – заявила она.

Находясь в технопарке в сфере высоких технологий, свое выступление Москалькова посвятила IT-решениям в работе омбудсмена. А начала она свой рассказ о вреде и пользе IT-технологий в правозащитной сфере.

«Польза – быстрота и доступность к институту уполномоченного благодаря новым технологиям. Польза в том, что можно войти на прямой контакт с институтом и поговорить вживую. Для этого используем интернет-приемную, горячую линию и прием граждан по ВКС, что позволяет людям не тратить время и деньги и поговорить с омбудсменом по болезненным для них темам», – уточнила она.

Еще одним плюсом стало создание федеральной государственной информационной системы (ФГИС).

«Увидели проблему, что не хватает доступности к информации об обращениях, которые приходят к уполномоченным в регионах. В связи с этим обратились к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину с просьбой дать возможность создать федеральную государственную информационную систему, которая бы “закольцевала” всех уполномоченных в регионах страны, и каждый из нас мог видеть, по каким вопросам рассматриваются обращения в том или ином субъекте. Тем самым обеспечим большую доступность людей к нашим возможностям и ресурсам», – поделилась спикер.

По ее словам, ФГИС позволит увидеть весь срез проблем и сможет давать информацию о том, что сделано в регионе для их решения. «Мы сделаем большой шаг вперед на основе IT-технологий в организации правозащитной работы», – убеждена Москалькова.

Свое выступление Татьяна Москалькова посвятила IT-решениям в работе омбудсмена Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вопрос законности и справедливости – это главная категория для нас»

Говоря о вреде IT-технологий, омбудсмен заметила, что они сузили личное пространство человека – он стал «совершенно прозрачен и не защищен». «Я даже не знаю, насколько сегодня статья Конституции России о тайне личной и семейной жизни в полной мере работает. Это и небезопасно, потому что данные о здоровье, финансовом положении, недвижимости попадают в руки мошенников», – подчеркнула спикер.

Москалькова сообщила, что и сам институт уполномоченного по правам человека пострадал от мошенников. «В феврале прошлого года мы стали объектом беспрецедентных атак со стороны Украины с использованием IT-технологий. Были вскрыты все наши аккаунты, сайты. Это, конечно, приносило вред. Мы думаем о том, как можно защитить персональные данные от утечки информации», – рассказала она.

Возвращаясь к достоинствам информационных технологий, омбудсмен отметила, что за прошлый год получила «беспрецедентно большое количество обращений» – более 79,4 тыс. А за шесть месяцев 2023 года – свыше 43,1 тыс.

«Вопрос законности и справедливости – это главная категория для нас. Соотношение между философско-правовой категорией “справедливость” и правовой категорией “законность” – самое сложное для нас. Но именно это позволяет нам выйти на системные вопросы, представить их законодателю и добиться изменения в правоприменительной практике, а иногда и закона. Сегодня большой запрос общества именно на справедливость, на то, чтобы закон был справедливым и действия власти были справедливыми, отвечающими на запрос общества», – заявила она.

В качестве примера Москалькова перечислила законы, которые были приняты по инициативе уполномоченного. Один из них – об ужесточении ответственности за пытки. «Закон действует, и ко мне пришло в три раза меньше обращений на пытки», – констатировала она.

Сария Сабурская вошла в новый состав совета директоров Генеральной ассамблеи Азиатской ассоциации омбудсменов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Может быть, регионам предложить нашу стратегию как аналог»

От IT-технологий Москалькова перешла к Стратегии по правам человека, которая принята в Татарстане на 2022-2028 годы. Омбудсмен даже предложила учесть положительный опыт ее реализации в создании международной стратегии.

«Одну из задач для себя ставлю — поднять на федеральный уровень Стратегию по правам человека на основе изучения опыта реализации документа, который принят в Татарстане до 2028 года. Настало время осмыслить ее пользу для федерального уровня. Может быть, вам выйти на международный документ?» — обратилась она к уполномоченному по правам человека в Татарстане Сарие Сабурской.

Москалькова пояснила, что на заседании Генеральной ассамблеи Азиатской ассоциации омбудсменов, которое прошло в Казани 11 сентября, был избран новый состав совета директоров, и в него вошла Сабурская. «Мне кажется, что было бы очень интересно для этой ассоциации принять такую общую стратегию. Она может называться „меморандум о правах человека“», — добавила спикер.

По ее мнению, всеобщая декларация прав человека не может учесть нюансы отдельных регионов, которые объединились, например, в евразийское, азиатское или западное пространство. «На мой взгляд, эти особенности можно учесть в этом документе о правах человека», — подчеркнула она.

Обратить внимание на татарстанскую Стратегию по правам человека рекомендовал также Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Может быть, регионам, у которых она не разработана, предложить нашу стратегию как аналог. Мы постарались включить в этот документ все, что связано с правами человека. Совместными усилиями органов государственной власти различных уровней мы эту задачу решаем», — заявил он.

Обратить внимание на татарстанскую Стратегию по правам человека рекомендовал также Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«К вам редко кто приходит с „Зур рэхмэт, спасибо“»

Фарид Мухаметшин рассказал, что институт уполномоченного по правам человека в Татарстане за более чем двадцать лет с момента создания приобрел авторитет и доверие у населения. Он подчеркнул, что омбудсмены являются «прямым мостом по проблемам и задачам» между населением и органами государственной власти и что доверие к ним продолжает расти.

«Какой груз бремени, тяжелой ответственности несете вы на своих плечах, порой недооценивая важность своей работы, считая, что это долг, обязанность и так далее», – сказал глава парламента уполномоченным.

По его словам, современные вызовы выявляют новые проблемы и задачи. «И обращений в этот институт, где работают очень подготовленные и человеколюбивые люди, становится больше. К вам редко кто приходит с „Зур рэхмэт, спасибо“. К вам приходят с „Помоги, дай, поддержи“ или „Спаси“. И такие есть, которые находятся в местах лишения свободы. Вы и с ними находите возможность работать», – отметил он.

Мухаметшин также зачитал приветствие Раиса Татарстана Рустама Минниханова участникам конференции.

«Соблюдение защиты прав и свобод человека является одной из главных задач органов власти и институтов гражданского общества. В Татарстане ведется системная работа в этом направлении, как на уровне совершенствования законодательной базы, так и в практическом аспекте, — говорится в приветствии. – Нельзя переоценить роль омбудсменов в укреплении основ общественного благополучия — таких, как уважение и соблюдение прав человека вне зависимости от национальности и вероисповедания, воспитание гражданской ответственности, создание условий для формирования демократической и политической культуры», – отметил руководитель республики.