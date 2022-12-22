«Человек слова и дела»: В детской больнице №1 Казани увековечили память первого главврача

В Первой детской больнице Казани открыли мемориальную доску первому главному врачу клиники Уразаевой Мэрвэр Шакуровне. 11 декабря этого года ей исполняется сто лет. В честь ее дня рождения совет ветеранов ГДБ №1 и коллектив больницы увековечили ее память.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

«Мэрвэр Шакуровна сделала очень много в своей жизни. У нее много достижений – это и борьба с инфекционными заболеваниями, с эпидемиями в то время. Это и пропаганда здорового образа жизни, которая стала частью ее жизни. Наверное, самое главное достижение – это то, что был выстроен этот стационар Первой городской детской больницы», – отметил главный врач клиники Владимир Филатов.

Главврач объяснил, что мемориальная доска находилась в здании поликлиники при больнице, но, когда там начался ремонт, ее демонтировали. На этот раз приняли решение перенести доску в стационар – в сердце больницы, подчеркнул он.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

История городской больницы началась с двухэтажного здания детской поликлиники №13, тогда к ней было прикреплено 2,5 тысячи детей. Ее и возглавила Мэрвэр Шакуровна. Потом она руководила рабочей группой по строительству полноценной больницы. Профессор кафедры менеджмента в здравоохранении Казанского государственного медицинского университета Афгат Галиуллин вспомнил, что тогда деньги на больницы не выделяли, строили детские сады. Исполком приходилось долго убеждать, что больница необходима этому району. В итоге благодаря Уразаевой вместо двух яслей деньги направили на новую клинику. Проект разрабатывали самостоятельно.

«Она была человеком слова, человеком дела. Всегда находилась в движении», – вспомнил он.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Новая клиника для маленьких пациентов открылась в 1983 году.

В целом, педиатр посвятила 60 лет своей жизни организации детского здравоохранения, из них 37 лет она занимала должность главного врача, даже после ухода с должности почти до самой смерти она работала в клинике.

«Она очень корректно направляла меня в нужном направлении. Я очень рад, что в своей жизни встретил такого замечательного человека. Она была неуемной, всегда добивалась тех задач, которые ставила», – вспомнил ее преемник на посту главы больницы, заслуженный врач РТ Камиль Закиров.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Почетные гости неоднократно подчеркивали, что коллектив, который работал сначала в поликлинике, потом в больнице, был настоящей сплоченной командой профессионалов. И эту традицию удается сохранить до сих пор. Приглашенные ветераны здравоохранения во время просмотра фильма о бывшем начальнике находили себя на фотографиях и произносили имена своих дорогих коллег.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Со словам благодарности совету ветеранов и коллективу больницы выступила внучка Мэрвэр Шакуровны Алина.

«Сегодняшний день благодаря вашей памяти возвращает нас к этой яркой личности в области медицины. Для меня она была и остается, прежде всего, бабушкой. Я никогда не чувствовала, чтобы затрачиваемая энергия, которая требовала от нее профессия, когда-либо мешали ей оставаться заботливой бабушкой. В памяти своего детства я не помню, чтобы она была расстроеная или уставшая. Напротив, она всегда участвовала в моем воспитании и образовании», – заметила Алина Рустамовна.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Владимир Филатов подчеркнул, что человек жив, пока помнят и говорят о нем. А мемориальная доска будет в очередной раз напоминать о прекрасном человеке и надежном руководителе.