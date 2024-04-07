«Человек сам придет к вере»: в Альметьевском районе проводят ифтары и помогают бойцам

Меньше недели осталось до завершения поста у мусульман. В мечетях Альметьевска и района продолжаются благотворительные ифтары. Накануне такое мероприятие прошло в деревне Кичучатово.

Местные жители рассказали, что в обычное время помещение возле мечети используется для благотворительных дел.

«Если у человека в душе есть Бог, Бог есть совесть, вот по-русски же всегда так говорят, человек всегда сам придет к этому. Наше дело призывать, а наставление — это не мое», — рассуждает Мисхат хазрат Садриев.

Хазрат поделился, что здание медресе начало работать около года назад и стало очень востребовано среди местных жителей.

«У нас вот это медресе и кухня построены буквально силами односельчан. То есть здание было, но реконструкцию сделали с помощью односельчан», — поделился он.

Прихожане мечети учат арабский язык, занятия интересны и для молодежи. Кроме того, помещение используют волонтеры. Здесь плетут маскировочные сети, делают лапшу, сухари, которые отправляют бойцам спецоперации. Рамзия Рахимова — коренной житель Кичучатово, 20 лет трудится в сельсовете.

«Я здесь выросла, знаю свой народ, своих людей — они очень дружелюбные, организованные. Стоит только написать, во сколько приходить и что делать, они все сразу приходят, очень организовано. Молодцы, конечно», — рассказала она.

Священный пост пришелся на весеннее время, нет жары, поэтому верующие, которые держат его, легко перенесли его.

«Так легко было. Летом немного сложнее — пить хочется. А сейчас нет никакой сложности», — рассказала Асия Гирфанова.

«Ураза — это освобождение организма от токсинов, от всего ненужного. Я считаю, пусть приходит людей побольше. Поместимся здесь», — говорит Рамзия Рахимова.

В этом году Ураза-байрам — праздник разговения — наступит в ночь с 9 на 10 апреля. Он ознаменует окончание строгого поста. Ограничения, которые были на это месяц, снимаются. Для верующих это очень важный день.