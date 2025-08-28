Человек с автоматом проник в лицей: в Казани прошли учения перед началом учебного года

Сегодня в казанском лицее № 177, перед началом нового учебного года, проверили готовность охраны оперативно и грамотно сработать в чрезвычайной ситуации. Участие в учениях приняли Росгвардия, МВД и МЧС.

По сценарию, неизвестный с автоматом проник в лицей и заложил взрывное устройство у дверей учебного заведения.



«Традиционно учения проходят раз в полгода в апреле и мае с участием учеников, а в августе, перед началом нового учебного года, чтобы отработать сценарии, которые нам поступают от министерства просвещения России», – рассказал заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин.

Сценарии не повторяются – каждый год спецслужбы отрабатывают действия в разных ситуациях. Например, в апреле в школах республики отработали алгоритм действий при угрозах атаки БПЛА.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Сегодня в сценарии будут отработаны действия сотрудников охраны, работников учебного учреждения и спецслужб. Более 99% школ республики будут задействованы в подобных учениях. Республиканский штаб проводит сначала подготовительную работу, говорит о вводных сценария начальникам в районах, далее создается штаб в муниципалитете и также собираются все общеобразовательные и дошкольные учреждения», – добавил он.



Замминистра отметил, что после проведения учений составляются отчеты, которые направляются в Москву.

«Эта работа выявляет слабые места: где-то выясняется, что запасной выход не работает, где-то не срабатывают кнопки пожарной сигнализации. Такие мелочи кажутся досадными, но наша задача – чтобы все работало, как часы», – отметил Рамиль Хайруллин.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В сегодняшнем сценарии человек с рюкзаком попытался проникнуть на территорию лицея – он должен был пройти через калитку, затем через пост охраны. Поняв, что двери заблокированы, перелез через забор. Здесь он достал из рюкзака автомат и поспешил ко входу в лицей. Двери и здесь были закрыты. Тогда он оставил свой рюкзак на дверной ручке и как только собрался уходить, на место подоспел экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Охранник, увидев, что на территории школы находится человек с оружием, сразу нажал тревожную кнопку и на место в считанные секунды приехали спецслужбы.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Преступника задержали, на его руки надели наручники. Тут же прибыла подмога – сотрудники ППС, которые погрузили задержанного в служебный автомобиль и отправили в отделение полиции. В школе в этот момент раздался сигнал о том, что в здании находится взрывное устройство.

Тут же начала работу саперная группа. Сначала кинолог с собакой обследовали оставленный преступником рюкзак. Собака, обнюхав потенциально опасный предмет, замерла на месте – это знак, что внутри находится взрывчатка. Следом прибыл сапер в специальном защитном костюме, который обезвредил бомбу. Следующий сотрудник сфотографировал место происшествия и упаковал рюкзак во взрывозащитный контейнер, который отправят на специальный полигон для детонации.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В это же время на место прибыла пожарная охрана для содействия в случае возникновения возгорания. Однако в этом сценарии обошлось без пожара.

Учения прошли без нареканий – в лицее не было замечено никаких нарушений. Дети могут начать этот новый учебный год с уверенностью, что они находятся под серьезной охраной взрослых.