«Человек редкой пробы»: Василию Лихачеву исполнилось бы 70 лет

Он смог совместить реальную политику и научный подход – так отзываются коллеги о первом вице-президенте Татарстана и председателе Госсовета РТ Василии Лихачеве, которому 5 января могло бы исполниться 70 лет. Корреспондент ИА «Татар-информ» собрал мнения тех, кто был знаком с его работой на ответственных постах республики в непростые 1990-е годы.

Василий Лихачев показал свои способности в политической сфере в переломную эпоху трансформации страны после распада СССР

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Он соединил опыт реальной политики и университетские знания»

Василий Николаевич Лихачев родился 5 января 1952 года в Нижнем Новгороде. В 1975 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета, прошел обучение в аспирантуре. В 1988-1990 годах работал заведующим государственно-правовым отделом Татарского обкома КПСС, в 1990-1991 годах был председателем Комитета конституционного надзора РТ.

В 1991-1998 годах Лихачев являлся вице-президентом Республики Татарстан, председателем Госсовета РТ и заместителем председателя Совета Федерации РФ. С 1998 по 2003 год он работал постоянным представителем России в Европейском сообществе в Брюсселе.

С 2010 года Лихачев являлся замминистра юстиции РФ, избирался депутатом Госдумы РФ. С 3 марта 2016 года указом Президента РФ вошел в состав Центральной избирательной комиссии. Координировал проведение выборов за рубежом, взаимодействие ЦИК России с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Россотрудничеством, пограничными службами, Ростуризмом. 13 сентября 2018 года подал в отставку, а 22 сентября освобожден от обязанностей члена Центральной избирательной комиссии досрочно указом Президента России Владимира Путина. Ушел из жизни 8 апреля 2019 года.

Василий Лихачев на заседании рабочей группы, посвященном положению на Украине (2014) Фото: duma.gov.ru

Василий Лихачев показал свои способности в политической сфере в переломную эпоху трансформации страны после распада СССР. Он воплощал научные подходы в реальной политике, вспоминает депутат Госсовета РТ Марат Галеев.

«Он был выходцем из Казанского университета, человеком науки, юристом. Поэтому ему удавалось взвешенно подходить к многочисленным правовым вопросам того периода: дальнейшее государственное устройство, место республики в новой стране и другие. Все эти вопросы требовали такого научного подхода», – рассказал Галеев.

Он напомнил и другую особенность политической фигуры Лихачева – его профессиональным профилем было международное право.

«Это было не характерно для регионального уровня, его мнение по различным международным вопросам было ценно как для республики, так на уровне страны. Для многих московских политиков-практиков того времени было неожиданностью то, что коллега из Казани демонстрирует свой подход и свои взгляды по ряду тем федерального уровня», – подчеркнул Марат Галеев.

Марат Галеев: «Для многих московских политиков-практиков того времени было неожиданностью то, что коллега из Казани демонстрирует свой подход и свои взгляды по ряду тем федерального уровня» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По его словам, в основе успешной деятельности Василия Лихачева лежала слаженная работа всей политической команды республики того времени под руководством первого Президента РТ Минтимера Шаймиева.

«В республике соединились политическая теория и практика, опыт реальной политики и теоретические университетские знания. Это очень пригодилось, ведь что ни вопрос, так возникала бурная дискуссия: каким должно быть государственное устройство Татарстана? Как строить отношения с федеральным центром? И все это на фоне распада советского строя, полного переустройства экономической модели общества. И Татарстан, в том числе благодаря работе Василия Николаевича, с честью выдержал эти испытания», – резюмировал Марат Галеев.

«Лихачев был одним из тех, кто обеспечил стабильность и процветание Татарстана»

С мнением о том, что Василий Лихачев успешно внедрял научные приемы в сферу реальной политики, согласился и другой собеседник агентства – доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков.

Андрей Большаков: «Нужно отдать должное руководству республики, которое на пост вице-президента назначило профессора, человека науки, русского по национальности. Это было очень важно» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Василий Николаевич был связан с Казанским государственным университетом (нынешний КФУ, – прим. Т-и), и свои научные разработки он пытался внедрить на тех постах, которые занимал», – сказал Большаков.

Он отметил, что фигуру Лихачева нельзя рассматривать отдельно от политического контекста того непростого времени. «Это было нестабильное время. И нужно отдать должное руководству республики, которое на пост вице-президента назначило профессора, человека науки, русского по национальности. Это было очень важно, Минтимер Шаймиев показал эффективную национальную политику в действии, когда люди любой национальности могут занять важную государственную должность. Это создало стабилизирующий эффект», – подчеркнул Большаков.

По его словам, не менее ответственной оказалась работа Лихачева на посту председателя Госсовета республики, где он смог проявить свои юридические таланты.

«Этот опыт в дальнейшем позволил ему продолжить работу уже на федеральном уровне. При этом он никогда не забывал о Татарстане, в Москве его всегда считали человеком республики, который продвигал ее интересы. Это одна из фигур, которая обеспечила дальнейшую стабильность и процветание нашей республики», – заключил Андрей Большаков.

«Он никогда не забывал о Татарстане, в Москве его всегда считали человеком республики, который продвигал ее интересы» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Он был человеком редкой пробы, интеллигент»

Большой вклад Василия Лихачева в становление республики отметила и председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. На протяжении ряда лет она работала с ним бок о бок, участвуя в проработке многих важных и непростых решений, обеспечивших стабильное существование региона.

«Когда мы работали над законопроектами в парламенте, постоянно обращались за помощью к высококвалифицированным юристам, и Василий Николаевич всегда был среди них. Это был человек с высоким уровнем компетенций», – вспоминает Валеева.

По ее словам, личность Лихачева не ограничивалась профессиональными рамками, моральные принципы и качества были неотъемлемой частью его деятельности.

Зиля Валеева: «Его интеллигентность, умение донести до людей в понятной форме сложные юридические и правовые аспекты – все это вызывало симпатию к нему со стороны коллег» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Василий Николаевич был человеком редкой пробы, интеллигент. Имея богатый багаж университетских знаний, он оказался очень результативным в своей практической работе и в качестве вице-президента, и в парламенте республики. Его интеллигентность, умение донести до людей в понятной форме сложные юридические и правовые аспекты – все это вызывало симпатию к нему со стороны коллег», – резюмировала Зиля Валеева.