«Что бы ни было, человек остается человеком»: владыка Кирилл возглавил службу в ИК № 19

Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл побывал в исправительной колонии №19 в Казани. Владыка совершил литургию в день памяти святой Анастасии Узорешительницы – покровительницы тех, кто лишен свободы.

Ежегодно в этот день в храмах, которые находятся на территории татарстанских колоний, проходят службы. Верующие осужденные заранее готовятся к этому дню, чтобы причаститься – они держали пост и накануне исповедались.

Фото: Пресс-служба УФСИН по РТ

Сегодня в 19-й колонии задолго до приезда митрополита у местного храма собрались осужденные, чтобы подготовить свой небольшой храм к литургии.

«Еще на свободе я посещал службы в храмах, но я не был крещен. Уже здесь я крестился, приблизился к вере и только тогда начался мой христианский путь. Сегодня сам митрополит проведет для нас службу и будет нас причащать – для нас это особенное событие», – поделился осужденный Михаил Шиман.

Фото: Пресс-служба УФСИН по РТ

Михаил рассказал, что попал за решетку год назад за разбой. Уверен, что на волю выйдет другим человеком – приняв веру, признается, по-другому взглянул на свою жизнь.

Чтобы осужденные могли помолиться Богу, в каждой исправительной колонии Татарстана были открыты храмы и мечети. В прошлом году в ИК-3 в селе Пановка Пестречинского района был освящен новый храм – это учреждение единственное, долгое время обходилось лишь молельной комнатой. Первая служба прошла там ровно год назад, в день святой Анастасии Узорешительницы, возглавлял ее так же, как и сегодня, владыка Кирилл.

«Как бы ни было, человек же остается человеком. Это исправительно-трудовая колония – нужно дать человеку надежду, что можно исправиться и вернуться к жизни с Божией помощью, изменить исход своих мыслей и своих взглядов. Это тоже очень важно», – отметил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Фото: Пресс-служба УФСИН по РТ

Владыка рассказал – Анастасия Узорешительница была известна тем, что посещала в тюрьмах осужденных, помогала им, приносила лекарства и обвязывала раны. Эта святая приходила к заключенным, не отрекшимся от своей православной веры и отказавшимся принимать язычество, которое навязывал им правящий в те годы император.

Фото: Пресс-служба УФСИН по РТ

«Это было начало IV века, во время великого гонения на христиан при императоре Диоклетиане, она сама пострадала. Эту святую мученицу очень почитают христиане. Сегодня мы пришли, чтобы утешить ребят и помочь им, чтобы они пересмотрели свою жизнь, поздравить их с наступающим праздником Рождества Христова. Чтобы они никогда не теряли надежду на исправление, на возвращение к своим родным и близким, которые за них молятся», – отметил глава Татарстанской Митрополии.

На входе в храм, владыку ожидали осужденные, чтобы попросить благословения. После этого все проследовали на литургию. Небольшая церковь в колонии едва вместила всех желающих. Осужденные признались – для них возможность помолиться в храме, словно глоток свежего воздуха, который помогает им жить с верой в будущее.

Фото: Пресс-служба УФСИН по РТ

«Для осужденных существует определенное время, когда они могут прийти и помолиться в храме или мечети. Будь то намаз, или молитвы и у православных, никто не запрещает им», – рассказал помощник начальника УФСИН России по РТ по работе с верующими Альберт Шамсунов.

Некоторое время назад осужденным даже позволили причащаться настоящим кагором, несмотря на то, что алкоголь в учреждениях УФСИНа строго запрещен.

«По нормам, принести на службу в храм можно не больше 750 миллилитров вина, но, как правило, это примерно 100 миллилитров – этого вполне достаточно, чтобы совершить обряд», – отметил Альберт Шамсунов.

Достичь такой договоренности удалось в рамках соглашения, подписанного между УФСИНом и Татарстанской митрополией. Как отметил Альберт, осужденные посетят и рождественскую службу, в этот день им разрешат на час дольше побыть в храме, то есть помолиться они смогут и после объявления отбоя – простоять всю ночь на службе в Рождественскую ночь, увы, устав исправительной колонии, им не позволит.

