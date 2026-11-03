Человек оформляет ИП и становится дроппером: как обманывают тех, кто ищет работу

Поиск работы может обернуться уголовным делом, если вовремя не понять, что вас «пытаются нанять на работу» мошенники. Появились случаи, когда татарстанцам предлагают оформить ИП или статус самозанятого, а затем используют их расчетные счета для отмывания украденных денег. Подробнее в материале «Татар-информа».





Появились случаи, когда татарстанцам предлагают оформить ИП или статус самозанятого, а затем используют их расчетные счета для отмывания украденных денег

Фото: © «Татар-информ»

«Мошенники уверяют, что оформление ИП необходимо для работы»

Новая схема мошенничества появилась в Татарстане – затронула она тех, кто находится в поиске работы. Лжеработодатели предлагают кандидату на должность открыть ИП и передать доступы к банковским счетам, тем самым делая человека дропом, то есть соучастником в отмывании денег, украденных мошенниками у своих жертв.

«Мошенники рассказывают, что оформление ИП или предоставление доступа к банковским счетам необходимо для работы и якобы без этого они не смогут взять человека на работу. Якобы, чтобы работать на их компанию, нужно проводить различные финансовые операции, переводить зарплату сотрудникам и другим образом участвовать в бизнесе. Люди соглашаются, хотя никаких реальных встреч с “работодателем” не происходит, все общение только через мессенджеры», – рассказал «Татар-информу» оперуполномоченный по особо важным делам Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД по РТ майор полиции Радис Юсупов.

Он объяснил, что в дальнейшем аферисты используют счета новых ИП для переводов похищенных денег. Владелец счета в этом случае автоматически становится соучастником преступления – так называемым дроппером.

Чаще всего речь идет именно об удаленной работе, и этим мошенники объясняют общение только в онлайн.

Радис Юсупов: «Мошенники рассказывают, что оформление ИП или предоставление доступа к банковским счетам необходимо для работы и якобы без этого они не смогут взять человека на работу» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мошенники придумывают термины – говорят, например, что у них “расширенная самозанятость”»

Вакансии мошенники, как правило, размещают на популярных платформах по поиску работы или в чатах и группах мессенджеров. Предлагают не только постоянную работу, но и подработку, поэтому попадаются и молодые люди, и студенты, и школьники.

Речь в вакансиях идет о несложных обязанностях: оператор чата, обработчик отзывов, менеджер маркетплейса. Причем при простых обязанностях оплату предлагают несоизмеримо высокую. Чтобы пустить пыль в глаза, «работодатель» предлагает соискателю пройти анкетирование и тестирование.

«После этого отдел кадров заявляет, что на работу они принимают кандидатов с оформленным ИП и самозанятых. Мошенники часто маскируют это под выдуманными терминами – например, говорят, что у них “расширенная самозанятость”. Затем они присылают ссылки для быстрого дистанционного открытия ИП и бизнес-счетов в банках», – объяснил Радис Юсупов.

Под предлогом «настройки бухгалтерии», «аудита» или «передачи корпоративного аккаунта» мошенники требуют предоставить логины, пароли, СМС-коды доступа к личному кабинету банка или даже передать им сим-карту.

Как только мошенники получают контроль над счетами, они начинают прогонять миллионы рублей через новое ИП – это деньги, украденные у других жертв. После этого деньги быстро исчезают со счетов, и мошенники перестают выходить на связь. Такие случаи происходили уже и в Татарстане.

«Нам периодически поступает информация от бдительных граждан о том, что они столкнулись с похожей ситуацией. В начале октября в отдел полиции поступило сообщение от казанца. Он рассказал, что искал работу и в одном из мессенджеров ему предложили вакансию с хорошей оплатой. Но чтобы устроиться на эту работу, ему поставили условия – оформить ИП и передать доступ к расчетным счетам. Он сразу понял, что это мошенники, и сообщил в полицию», – рассказал Радис Юсупов.

Если человек не сразу понимает, что общается с преступниками, оформляет ИП или статус самозанятого и передает доступ к банковским счетам, он становится соучастником преступной схемы. Добровольно сообщать в полицию о том, что совершили преступление, такой человек вряд ли станет.

«Отмечу, что явка с повинной смягчает наказание», – подчеркнул сотрудник МВД.

Под предлогом «настройки бухгалтерии», «аудита» или «передачи корпоративного аккаунта» мошенники требуют предоставить логины, пароли, СМС-коды доступа к личному кабинету банка или даже передать им сим-карту Фото: © «Татар-информ»

«Владелец счета должен будет вернуть жертвам мошенников все деньги»

Если вы столкнулись с подобной ситуацией и уже успели оформить ИП или статус самозанятого, следует незамедлительно заблокировать все счета, чтобы ими не успели воспользоваться мошенники, объяснил Радис Юсупов.

«Если вы все-таки успели передать данные мошенникам и какие-то суммы были переведены на ваш счет, блокировка позволит вернуть пострадавшим деньги, которые успели перевести мошенники, и снизить материальный ущерб, который вас обяжут возместить через суд», – рассказал он.

Тот, кто попал в ловушку, должен будет вернуть жертвам мошенников все деньги, которые были проведены через его счета. Кроме того, ему грозит уголовная ответственность по статьям «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя».

«Поэтому если в интернете вам предлагают работу, связанную с оформлением банковских карт, оформлением самозанятости, ИП, расчетных счетов, то вы должны понимать, что имеете дело с мошенниками. Проверяйте всю информацию, которую получаете от незнакомцев, и проверяйте информацию о компании, в которую планируете устроиться: если у нее нет официального сайта, постоянного офиса и нет информации в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и Едином государственном реестре юридических лиц, то это должно навести вас на определенные мысли», – обратил внимание сотрудник МВД.