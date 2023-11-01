«Человек либо в шоке, либо отрицает новость»: почему проверяться на ВИЧ нужно постоянно?

ВИЧ перестал быть болезнью маргиналов и диагностируется все чаще у людей с благополучным социальным статусом

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«ВИЧ давно уже не болезнь маргиналов»

Вот уже 10 лет основным путем передачи вируса иммунодефицита человека является половой. Таким образом заразились восемь из десяти заболевших, отмечают сотрудники СПИД Центра Татарстана.

Но заразиться можно и при переливании крови от инфицированного донора, и при уколах шприцами с иглами, на которых осталась кровь с вирусом. Кроме того, ВИЧ может передаться от инфицированной беременной женщины ее будущему ребенку.

Никакими другими путями ВИЧ не передается.

В Татарстане на сегодня на учете с ВИЧ состоят более 15 тысяч человек, ежедневно в СПИД Центр в Казани на обследование приходят 150 человек. И, по словам врачей, это далеко не маргинальные личности.

«ВИЧ давно превратился в болезнь обычных людей. Можно сказать, он стал как хроническое заболевание. Чем человек с ВИЧ отличается от человека, ни разу не сдававшего анализ? Они отличаются только знанием результата. Один знает свой статус, второй – нет. Чем адекватнее будет понимание у человека о том, что с ним происходит, тем проще и безопаснее будет жизнь его самого и его близких», – объяснила медицинский психолог отделения медико-социальной реабилитации СПИД Центра РТ Фирдаус Назырова.

По словам эксперта, ожидание результата тестирования заставляет человека испытывать стресс и тревогу, поэтому многие просто игнорируют возможность обследоваться. Хотя сегодня есть все возможности для доступного обследования любого человека. Есть даже анонимное тестирование.

Любой желающий может обратиться в СПИД Центр и сдать бесплатный анализ на ВИЧ на месте. Помимо тестирования человек может получить достоверную информацию о заболевании и консультацию психолога.

Кроме того, периодически пройти обследование можно в торговых центрах и на больших общественных мероприятиях. Все абсолютно бесплатно и всегда есть возможность сдать тест анонимно – врачи не спросят ни вашего имени, ни возраста, ни адреса.

За последние полтора года в общественных местах экспресс-тестирование прошли 6 770 человек, из них 8 результатов анализов оказались положительными на ВИЧ.

Любой желающий может обратиться в СПИД Центр и сдать бесплатный анализ на ВИЧ на месте Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Свой ВИЧ-статус нужно не просто знать, но и принимать»

Диагноз «ВИЧ» для большинства людей является неожиданной и стрессовой информацией.

«Человек либо испытывает шок, либо отрицает новость. Пациенты часто переспрашивают, насколько точный и подтвержденный диагноз. Бывают случаи, когда человек уже знает, что тест будет положительным. Но даже в этом случае он чаще всего испытывает сильный стресс», – отметила Фирдаус Назырова.

По медицинским стандартам тестирование на ВИЧ-инфекцию начинается с дотестового консультирования. Его может проводить любой медицинский работник, равный консультант (ВИЧ-положительный помощник психолога центра, – прим. Т-и) или медицинский психолог.

Во время консультации пациенту рассказывают о путях передачи инфекции, о типе тестирования, возможных результатах, а также оценивается риск заболеваемости, исходя из конкретной истории человека.

«Если тест пришел отрицательный, мы предполагаем, что человек не заражен. Или же с опасного момента не прошло еще три месяца (необходимое время, чтобы вирус проявил себя в организме). В этом случае мы рекомендуем пройти повторное тестирование спустя положенное время. Сомнительный результат теста говорит о том, что на анализ пришло недостаточное количество крови или что у человека специфический набор антител. Тогда мы делаем другой, более подробный анализ. При положительном результате мы назначаем перепроверку, после чего врач-эпидемиолог назначает более детальный анализ. А мы начинаем послетестовую консультацию с разговора об информации, которую человек получил до теста», – рассказала медицинский психолог СПИД Центра.

Ожидание результата тестирования заставляет человека испытывать стресс и тревогу, поэтому многие просто игнорируют возможность обследоваться Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как справиться с тревогой в ожидании результата анализа на ВИЧ и что делать, если он – положительный?

Любое стрессовое событие человек принимает, проходя несколько стадий: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

«Кто-то может пропустить какую-то стадию или несколько сразу, а кто-то может по нескольку раз возвращаться к одной и той же стадии. Поэтому у каждого свой срок принятия какого-либо стрессового события. Но есть несколько общих рекомендаций», – поделилась Фирдаус Назырова.

1. Сохраняем спокойствие

«Спокойствие – это всегда разумные поступки, которые сохраняют здоровье, а не разрушают его. Спокойствие помогает строить нашу жизнь дальше. Неизвестность дает нам максимальное напряжение. И от неизвестности мы можем сотворить нечто разрушающее», – добавила психолог.

2. Получить достоверную информацию о ВИЧ

По словам психолога, объективную и правильную информацию о вирусе лучше получить как можно раньше. Корректную информацию можно получить на сайте СПИД Центра. Там же можно найти ссылки на достоверные источники.

Специалисты не рекомендуют читать форумы и посты в социальных сетях, пытаясь разобраться самостоятельно. В сети полно мифов и теорий от псевдоэкспертов.

«Проблема в том, что любой человек считает себя хорошим, а вирус – плохим. И как только человек узнает о том, что он ВИЧ-положительный, он автоматически начинает себя считать плохим. Но вирус нейтральный, он не выбирает себе носителя – это может быть любой из нас. И человек, заразившийся ВИЧ-инфекцией, ничем не отличается от остальных. Просто ему немного не повезло и он стал носителем хронического заболевания», – отметила Фирдаус Назырова.

3. Обратиться за консультацией в СПИД Центр

«Что такое консультирование? Это диалог, во время которого консультант делится информацией, а обратившийся принимает эту информацию и в результате принимает осознанные решения. Есть обычные и клинические психологи, обратиться к которым можно совершенно бесплатно», – объяснила Фирдаус Назырова.

По любым вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией, можно обратиться по телефону доверия (843) 272-70-90.

Об опасных заболеваниях с ребенком нужно говорить с детства, но не выделяя ВИЧ в отдельную категорию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как говорить о профилактике с детьми?

По словам эксперта, об опасных заболеваниях с ребенком нужно говорить с детства, но не выделяя ВИЧ в отдельную категорию.

«В песочнице может быть инфицированный шприц. Но там может быть не только ВИЧ, но и гепатит B и C или другие инфекции. Ребенку с детства необходимо объяснять опасности неизлечимых вирусов, половых инфекций. Главное – рассказывать о путях передачи инфекций и о том, как себя защитить. Важно, чтобы любой ребенок с детства знал, что инфекции и вирусы не выбирают себе менее хорошего человека, заразиться может абсолютно каждый и в любой момент», – подытожила психолог.