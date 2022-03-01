«Человек, который ведет Татарстан вперед»: Минниханову — 65 лет

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня отмечает свой юбилей. О его вкладе в развитие экономики, социальной сферы, спорта и других отраслей рассказали ИА «Татар-информ» известные в республике люди.

Фарид Мухаметшин: «Минниханов является инициатором важнейших преобразований, происходящих в республике»

Фарид Мухаметшин: «У Рустама Минниханова много перспективных идей и главное – есть решимость и политическая воля, чтобы они претворялись в жизнь» Фото: ИА «Татар-информ»

«Рустам Минниханов исключительно деятельный, энергичный, широко эрудированный человек, трудоголик в самом высоком смысле слова. Политик, прошедший большую школу районного звена и Правительства республики, Президент Татарстана, обладающий доверием и поддержкой населения, пользующийся непререкаемым авторитетом у коллег», – такое мнение озвучил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Он напомнил, что c Рустамом Нургалиевичем жизнь свела его впервые еще в 1995 году, в то время Минниханов был главой Высокогорского района. Позднее по рекомендации Минтимера Шаймиева Рустаму Минниханову был доверен ответственный пост министра финансов. Именно в этой должности проявились его незаурядные качества инновационно мыслящего руководителя, великолепного организатора, управленца новой формации. Сформировался фирменный стиль его работы – глубокое понимание сути вопроса и четкая постановка задач, внимательное и доброжелательное отношение к людям, умение сплотить всех во имя общей цели.

«Приняв в 2010 году руководство республикой, Рустам Нургалиевич сформировал команду единомышленников и, взяв за основу наработанный Минтимером Шариповичем потенциал, нацелил стратегию развития Татарстана на внедрение передовых технологий, использование лучшего мирового опыта. В итоге Татарстан укрепил позицию динамично развивающегося региона, территории политической стабильности, межнационального мира и согласия. Развитие промышленности и открытие новых производств, реализация социальных программ – Рустам Минниханов является деятельным инициатором важнейших преобразований, происходящих в республике. У него много перспективных идей и главное – есть решимость и политическая воля, чтобы они претворялись в жизнь», – подчеркнул Мухаметшин.

По его словам, действующий Президент Татарстана – человек, ориентированный в будущее. Он одним из первых в России начал развивать инновационную инфраструктуру, воплотил в жизнь идею технопарков и муниципальных промышленных площадок. Созданная им особая экономическая зона «Алабуга» – одна из лучших в России, а заложенный им Иннополис не только особая зона IT-бизнеса, но и первый в стране город высоких технологий.

«С инновационным подходом Рустама Минниханова связаны также знаковые изменения на селе. Сегодня Татарстан находится на лидирующих позициях в стране: занимая 2,2% сельхозугодий России, республика производит 4% ее валовой сельхозпродукции. Более половины сельхозпродукции производится фермерами. Преображается и внешний облик сельских территорий. Это результат большой и серьезной работы органов власти, общественных и некоммерческих организаций, реализации республиканских социальных программ и гражданских инициатив. Важно, что все важнейшие решения по благоустройству и созданию комфортной среды Президент принимает совместно с жителями. Он слушает и слышит людей», – отметил глава татарстанского парламента.

Кроме того, именно Рустам Минниханов дал старт реализации многих социальных программ, ранее не имевших аналогов в России. Это строительство и капремонт социальных объектов, организация общественных пространств, модернизация первичного звена здравоохранения – всего в республике действует 44 «президентских» программы.

«Как Президент Татарстана, Рустам Нургалиевич понимает важность работы парламента, принимает участие практически в каждом заседании Государственного Совета, всегда «в теме», готов к диалогу, поиску оптимальных путей решения возникающих вопросов. Для нас, парламентариев республики, такое сотрудничество имеет особую ценность. Считаю, во многом залог нашего успеха – в конструктивном взаимодействии всех органов государственной и муниципальной власти», – резюмировал Фарид Мухаметшин.

«Благодаря Минниханову энергетика республики совершила мощный рывок»

Раузил Хазиев: «Мы считаем Рустама Нургалиевича главным энергетиком Татарстана» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

О неоценимом вкладе Президента Татарстана в развитие и подъем энергетического сектора республики рассказал генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев. По его словам, еще несколько лет назад регион импортировал электричество из других субъектов, но после решений Рустама Минниханова эта сфера преобразилась кардинальным образом.

«Мы считаем Рустама Нургалиевича главным энергетиком Татарстана. Несколько лет назад он поставил задачу – модернизировать электростанции, которые и морально, и физически устарели. А эти вопросы связаны в целом с развитием промышленности в Татарстане и обеспечением надежного энергоснабжения республики. Президент РТ сделал всё, чтобы мы смогли попасть в программу ДПМ – по договорам о предоставлении мощности гарантировался возврат инвестиций. В Казань перенесли уже утвержденные в других регионах проекты. В результате отрасль энергетики совершила мощный рывок. Мы модернизировали ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Казани суммарной мощностью почти 500 МВт», – рассказал Хазиев.

Под руководством Рустама Минниханова также исполняется еще одна мечта энергетиков – старт модернизации Заинской ГРЭС, построенной почти 60 лет назад.

«Это тоже стало возможным при личном участии Рустама Нургалиевича – ее удалось включить в федеральный перечень станций, которые необходимо обновить. Мы уже приступили к основным строительным работам и планируем завершить в 2024 году строительство новой парогазовой установки мощностью 850 МВт. А это даст толчок экономическому и социальному развитию Закамья», – сообщил Раузил Хазиев.

«Чувствуя поддержку Президента РТ, КАМАЗ продолжит движение вперед»

Сергей Когогин: «Успех региона всегда зависит от профессионализма и авторитета руководителя. Нам повезло с Президентом республики» Фото: president.tatarstan.ru

«Успех региона всегда зависит от профессионализма и авторитета руководителя. Нам повезло с Президентом республики. Татарстан – территория, устремленная в будущее, синоним успешности, верности традициям, уверенности в завтрашнем дне. И в своем стремлении быть лидером Татарстан похож на своего Президента», – отметил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

Он подчеркнул, что Рустаму Минниханову принадлежит особая роль в изменении вектора дальнейшего развития республики, укреплении ее статуса на международном уровне.

«Мы, камазовцы, ощущаем ответственность за результаты республики и ее дальнейшее развитие. Чувствуя поддержку Президента Татарстана, КАМАЗ продолжит движение вперед, чтобы по-прежнему вносить вклад в экономику, поддерживать имидж Татарстана как республики больших возможностей, региона социального и экономического благополучия», – отметил Сергей Когогин.

Наиль Маганов: «Рустам Нургалиевич — созидатель»

Наиль Маганов: «Настоящий лидер, он не только сам берется за решение сложных вопросов, но и ведет за собой коллективы, вселяет во всех уверенность в своих силах и возможностях» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По словам генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, роль лидера Татарстана в развитии компании, республики и в целом страны трудно переоценить.

«Он – созидатель. Это слово наиболее полно и правильно характеризирует Рустама Нургалиевича как личность. Его пытливый ум и постоянная нацеленность на результат прослеживаются всегда и во всем. Созидатель, способный на смелые поступки, настоящий лидер, он не только сам берется за решение сложных вопросов, но и ведет за собой коллективы, вселяет во всех уверенность в своих силах и возможностях», – отметил руководитель «Татнефти».

По словам Маганова, ему не раз приходилось находиться с Миннихановым рядом во время различных рабочих поездок, официальных мероприятий и наблюдать его в разных ситуациях.

«Его мысли всегда направлены на созидание, на прогресс. Во время совещаний, переговоров он на все вопросы смотрит в преломлении: а как это можно применить с пользой в нашей стране, в республике и на ее предприятиях? И на это же обращает внимание и всех коллег, и соратников. Не случайно в нашу республику очень часто приезжают за обменом опытом, постоянный поток руководителей, делегаций, которые хотят почерпнуть у Татарстана нужное, полезное для себя. Конечно же, это огромная заслуга Рустама Нургалиевича», – заключил Наиль Маганов.

«Проекты Минниханова являются флагманами российской экономики»

Айрат Фаррахов: «Рустам Нургалиевич – это не просто лидер, он настоящий реформатор и человек, вносящий огромный вклад в диверсификацию экономики республики» Фото: tatarstan.ru

«Рустам Нургалиевич – это не просто лидер, он настоящий реформатор и человек, вносящий огромный вклад в диверсификацию экономики республики. Такие знаковые проекты Татарстана, как КИП «Мастер», Иннополис, «Алабуга», «Химград», и другие – каждый из них от нуля до воплощения в жизнь делал Рустам Нургалиевич», – считает депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Народный избранник добавил, что другим важным направлением работы Минниханова на своем посту стало беспрецедентное развитие нефтегазохимического комплекса Татарстана.

«Проделаны сложнейшие решения по переработке сырой нефти и строительства комплекса «ТАНЕКО». Такие решения требуют их обязательного доведения до конца, и это всегда удается сделать под руководством Рустама Нургалиевича. Все эти ключевые проекты делались непосредственно при его участии, с его подачи. И сегодня они стали флагманами экономики не только Татарстана, но и всей страны», – резюмировал Айрат Фаррахов.

«Минниханов — это образец современного технократа»

Андрей Большаков: «Рустам Минниханов никогда не забывает о том, что экономику создают и формируют люди, и государство должно заботиться о них и создавать условия для эффективной трудовой деятельности» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Упор на достижение конкретных результатов в социально-экономическом развитии региона, использование экономических успехов для роста качества жизни людей – все это является «визитной карточкой» действующего Президента Татарстана, уверен доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков.

Он напомнил, что Рустам Минниханов руководит социально-экономическими процессами в республике более 20 лет. До поста Президента РТ он занимал должность Премьер-министра республики в течение 10 лет. Должность руководителя республики предполагает широкий охват функций и полномочий, подчеркнул эксперт. Минниханов решает не только экономические и социальные вопросы развития, но и регулирует организацию и финансирование культурной политики, образования, здравоохранения, сохранения исторического наследия.

«Но экономический блок остается приоритетом в деятельности Президента Татарстана. Рустам Минниханов – это образец современного технократа, который никогда не забывает о том, что экономику создают и формируют люди, и государство должно заботиться о них и создавать условия для эффективной трудовой деятельности. Именно через это и строится социально-экономическая политика республики в 21 веке», – сказал Большаков.

В заключение он напомнил, что во всех общероссийских рейтингах, которые составляются различными аналитическими центрами, Татарстан занимает места в первой пятерке или десятке. Это свидетельствует об успешной модели развития и ее эффективной реализации в Республике Татарстан.

«Минниханов поставил задачу – в каждом муниципальном образовании должен быть бассейн, стадион, спорткомплекс и ледовый дворец»

Марат Бариев: «Вклад Рустама Нургалиевича в развитие спорта Татарстана огромный, его сложно переоценить» Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов на протяжении многих лет реализует в республике системный подход к развитию и поддержке спорта, рассказал экс-глава Минспорта РТ Марат Бариев.

«Вклад Рустама Нургалиевича в развитие спорта Татарстана огромный, его сложно переоценить. Особенно это ярко проявилось, когда мы начали в 2007 году заниматься проектом Универсиады. Также, будучи еще министром финансов РТ, Минниханов первым на государственном уровне поддержал хоккейную команду «Ак Барс». Кстати, и сам он начал тогда в хоккей играть. И «Ак Барс» в 1998 году впервые стал чемпионом России», – напомнил Бариев.

Он добавил, что еще раньше, будучи главой Высокогорского района, Минниханов создал известный на всю Россию и мир автодром «Высокая Гора». В итоге и сам стал выступать в качестве гонщика, стал мастером спорта международного класса и заслуженным мастером спорта. Но самое главное, что Минниханов привлек к автоспорту в Татарстане повышенное внимание. Это были его первые шаги по развитию большого спорта в республике.

«Потом уже пошли дальнейшие проекты строительства спортивной инфраструктуры в Татарстане, поддержка других профессиональных команд. В 2004 году мы презентовали первыми в России программу развития спорта в республике, которую поддержал Вячеслав Фетисов. В рамках этой программы, начали комплексно застраивать спортивную инфраструктуру Татарстана. Была поставлена задача, чтобы в каждом муниципальном образовании был свой бассейн, стадион, спорткомплекс и ледовый дворец. И сейчас все это есть в Татарстане», – заключил Марат Бариев.

«Его стремление быть лучшим позволяет Татарстану лидировать в спорте»

Владимир Алекно: «Благодаря Рустаму Нургалиевичу все сегодня завидуют Татарстану» Фото: ИА «Татар-информ»

О высоком вкладе Рустама Минниханова в спортивный кластер республики рассказал и экс-главный тренер сборной России по волейболу и казанского «Зенита» Владимир Алекно.

«Рустам Минниханов – человек, который достойно продолжил великое дело Минтимера Шариповича Шаймиева. Он держит республику на высоком уровне. Благодаря Рустаму Нургалиевичу, все сегодня завидуют Татарстану. Он неравнодушен ко всему – к спорту, экономике, сельскому хозяйству. Все это позволяет республике двигаться ровными шагами. Его стремление быть лучшим во всем касается и спорта, что позволяет Татарстану уверенно лидировать и в спорте», – заключил Владимир Алекно.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru