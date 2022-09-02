«Человек, который сделал себя сам»: в Альметьевске простились с Равилем Магановым

Траурная церемония прощания с председателем совета директоров «ЛУКОЙЛа» Равилем Магановым прошла сегодня на площади перед Дворцом культуры «Иске Әлмәт» в Альметьевске. В панихиде принял участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Выразив от имени руководства республики глубокие соболезнования семье, родным и близким, коллегам и друзьям Равиля Маганова, Фарид Мухаметшин отметил его большой вклад в развитие нефтяной промышленности республики и страны.

«Республиканскую общественность постигла большая утрата — ушел из жизни признанный профессионал, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России, авторитетный руководитель, энергичный и целеустремленный человек, всегда остававшийся верным родной республике», — сказал политик.

Мухаметшин напомнил, что вся жизнь Равиля Маганова была связана с нефтяной промышленностью.

«Тернистый путь он выбрал по примеру своего отца, Ульфата Магановича, стоявшего у истоков промысловой геофизики Татарстана. Начав трудовой путь в 21 год помощником бурильщика по капремонту скважин в НГДУ „Бавлынефть”, он прошел все ступени производственной карьеры. Начиная с 1988 года последовательно занимал должности главного инженера — заместителя генерального директора и генерального директора „Лангепаснефтегаза”. В 1993-м перешел на работу в “ЛУКОЙЛ”, где занял пост вице-президента по нефтедобыче. В июне 2020 года Равиль Ульфатович был избран председателем совета директоров „ЛУКОЙЛа”. Про таких людей без преувеличения принято говорить: человек, который сделал себя сам. И именно благодаря таланту Равиля Маганова „ЛУКОЙЛ” в кратчайшие сроки проделала путь от небольшого нефтедобывающего концерна до одной из ведущих топливно-энергетических компаний мира», — подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

По словам Фарида Мухаметшина, Равиль Маганов был примером трудолюбия и жизнестойкости, энергичным и целеустремленным человеком, беззаветно любящим свою Родину и прожившим яркую, насыщенную многими событиями жизнь.

«Уверен, благодарная память о нем и его добрых делах навсегда останется в сердцах татарстанцев», — добавил руководитель парламента республики.

На похоронах Равиля Маганова присутствовали депутаты Госдумы РФ и Госсовета РТ, представители властей республики.

С прощальными словами на траурной церемонии выступили первый вице-президент «ЛУКОЙЛа» Азат Шамсуаров и много лет проработавший с Равилем Магановым в Западной Сибири ветеран нефтяной промышленности Рафаиль Нурмухаметов.

Равиль Маганов погиб при невыясненных обстоятельствах в Москве. Его тело было обнаружено 1 сентября 2022 года под окнами Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко. Ранее он попал в больницу с тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием. Председатель совета директоров «ЛУКОЙЛа» похоронен на мусульманском кладбище Альметьевска.