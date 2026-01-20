news_header_top
Общество 20 января 2026 08:01

«Человек-эпоха»: Рустам Минниханов поздравил Минтимера Шаймиева с днем рождения

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с днем рождения первого Президента республики, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Поздравление он опубликовал в своем канале в MAX.

Минниханов отметил выдающиеся личные качества Шаймиева, подчеркнув его мудрость, богатый жизненный и управленческий опыт, а также искреннюю и безграничную любовь к Татарстану. По словам Раиса республики, эти качества являются поистине бесценным наследием, а сам Минтимер Шаймиев остается примером для многих поколений.

Рустам Минниханов также подчеркнул особое значение этой даты.

«Человек-эпоха, первый Президент Татарстана, чье имя стало синонимом мудрости и стратегического мышления. Здоровья Вам и долгих лет активной жизни!» – отметил Раис Татарстана.

Видео: https://max.ru/rustamminnikhanov

#Минтимер Шаймиев #Рустам Минниханов #день рождения
