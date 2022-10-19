«Человек-бабочка и полифония глуши»: в Казани стартует фестиваль документального кино

С 20 по 23 октября в казанском Центре современной культуры «Смена» пройдет «Флаэртиана в городе» — повторные показы фильмов фестиваля документального кино в необычных для кинопросмотра местах. Параллельно показы будут проходить в 10 городах страны.

В рамках фестиваля показы фильмов пройдут на культурных площадках разных городов России, среди них – Пермь, Москва, Красноярск, Тюмень, Тверь, Киров, Сыктывкар, Челябинск и Суздаль. В программу войдут пять кинокартин.

Завтра, 20 октября, в Казани зрители смогут увидеть японскую картину о поиске идентичности «Фукунаси», снятую режиссером Жюли Сандо. Фильм расскажет о том, как после нескольких лет отсутствия Юки приезжает к своей японской бабушке. В этом доме с тысячей углов встречаются две одинокие души, но их разделяет огромная пропасть. Постепенно, между бормотанием телевизора и работой в заброшенном саду, они находят пространство для диалога, и расстояние между ними сокращается.

На следующий день, 21 октября, казанцам представят фильм «Ладно хорошо, Пинега». По берегам Пинеги простираются населенные дикими животными леса и увядающие деревни. Местные женщины чтут традиции и помнят старинные песни. Верования, заговоры, похоронные плачи и причитания они передают друг другу из уст в уста. Полифония этой глуши становится лейтмотивом всего фильма.

А 22 октября пройдет показ фильма режиссера Дмитрия Лукьянова «Клетки». Картина рассказывает о человеке-бабочке. Так называют людей с редким генетическим заболеванием, которое делает кожу настолько хрупкой, что она может разрушиться от любых прикосновений. Герой Никита вместе со своей девушкой Лерой ищут способ остановить развитие болезни и знакомятся с известными учеными Аллой и Вадимом Зориными, которые соглашаются провести экспериментальное лечение.

В последний день фестиваля, 23 октября, покажут сразу две картины: фильм-наблюдение за чудом рождения нового городского пространства, в котором будет жить искусство «ГЭС-2», и трогательную ленту «Женя и Ваня на краю света» – фильм расскажет про пару метеорологов, живущих и работающих на крайнем Севере.

Напомним, «Флаэртиана» — один из крупнейших в России фестивалей документального кино. Фильмы для него сняты документалистами по эстетическим принципам, которые заложил режиссер Роберт Флаэрти в своем фильме «Нанук с Севера».