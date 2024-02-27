«Человеческий капитал, комфортная среда, экономика»: сармановцам рассказали о нацпроектах

Сегодня Сармановский район принял автобусный марафон «Татарстан — республика достижений». В панельной дискуссии приняли участие депутаты Государственного Совета Республики Татарстан Марат Галеев и Геннадий Глушков, а также глава района Фарит Хуснуллин.

Спикеры обсудили достижения страны, республики и района за последние годы. Гости также осмотрели выставку, которая расположилась во Дворце культуры поселка Джалиль.

На панельной дискуссии Марат Галеев рассказал о национальных проектах.

«Осуществляется 13 национальных проектов. Их можно разделить на три блока: человеческий капитал, комфортная среда и экономика. Все они важны для человека. В 2018 году наш Президент Владимир Путин взял под свой контроль вот эти важные направления. Это было необходимо для повышения качества жизни, чтобы люди ощутили прогресс. Например, „Цифровая экономика“. Если бы мы еще в 2019 не начали этим заниматься, то в условиях ковида нам многое не удалось бы осуществить. Работа в некоторых направлениях, учеба в школах остановились бы», — сказал депутат.

Геннадий Глушков остановился на сфере здравоохранения и кадровом дефиците, отметив, что Президент поставил задачу увеличить продолжительность жизни до 78 лет.

«У этого есть и базовые принципы, прежде всего инфраструктура. За последние пять лет в республике построены и модернизированы 988 объектов, введены в эксплуатацию 1686 фельдшерско-акушерских пунктов. Построена современная инфекционная больница, она сыграла большую роль во время пандемии. Также созданы детские онкологические и реабилитационные центры. А по продолжительности жизни республика сейчас находится на 12-м месте в России, — сказал он.

В 2023 году 437 млн рублей направлено на строительство, реконструкцию, содержание автодорог и ремонт дорожно-уличной сети населенных пунктов. В частности, 21,8 млн рублей из муниципального дорожного фонда пошли на работы на дорогах общего пользования местного значения, 13,8 млн рублей — на ремонт существующей дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием, а 20,4 млн рублей — на приведение в нормативное состояние дорог щебеночно-песчаной смесью.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтированы дорога регионального значения «Сарманово — Джалиль» и «Сарманово — Набережные Челны» на сумму 190 млн рублей. За 22,4 млн рублей установили светильники на объезде у села Сарманово.

В рамках программы «Формирование современной городской среды» благоустроен майдан Сабантуя в Сарманово. За 19,9 млн рублей обустроили площадки, покрыли брусчаткой дорожки, установили опоры освещения, малые архитектурные формы, появилась детская игровая зона, озеленили территорию. Продолжаются работы по строительству продолжения сквера «100-летия ТАССР» в поселке Джалиль.

Вторая очередь работ была завершена в 2022 году. Тогда за 18,4 млн рублей смонтировали зону променада, установили малые архитектурные формы, обустроили входы к скверу, брусчаткой оснастили дорожки, поставили опоры освещения, высадили растения. В 2024 году запланирована третья очередь строительства. На нее выделено почти 18 млн рублей.

Большой вклад в социально-экономическое развитие района вносят нефтяники. Нефтедобывающий комплекс составляет 73,3% валового территориального продукта. 74,7% ВВП составляет промышленность, из них 73,3% — нефтедобывающая отрасль. В этом году НГДУ «Джалильнефть» исполняется 65 лет.

На долю агрокомплекса приходится 8,2% валового территориального продукта. В Янурусовском поселении начали строить животноводческий комплекс на 4 тысячи голов. Объем инвестиций — 4 млрд рублей. Здесь планируется производить 46 тысяч тонн молока в год, создать 140 рабочих мест. В августе будет сдана часть на 2 тысячи голов.

В районе действуют пять сельхозкооперативов. 240 рабочих мест предоставляют кооперативы «Сарман», «Сарман-продукт», «ЭкоКорм», «Ян», «Саях». На средства грантов агрохолдинга «Агросила» благоустроены родники, отремонтированы помещения часовни и мечети, сельские дома культуры — всего на сумму 3,78 млн рублей.

В Татарстане реализуются более 100 различных республиканских и федеральных проектов и программ. Ключевыми являются национальные проекты, инициированные Президентом России. О достижениях Татарстана участники встречи смогут узнать на фотовыставке. Она сопровождает автобусный марафон в каждом районе. Гости увидят образ республики — успешного, благополучного, живущего в мире и согласии региона.

Приятным завершением встречи стали выступления народной артистки Республики Татарстан Резеды Шарафиевой, заслуженной артистки Республики Татарстан Чулпан Юсуповой и группы «Казан егетләре».

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.