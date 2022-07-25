«Челныводоканал» опроверг информацию о резком ухудшении качества воды в Автограде

ООО «Челныводоканал» опроверг информацию о том, что в Автограде резко ухудшилось качество водопроводной воды. В компании заявили, что подобные сообщения появились в соцсетях из-за недобросовестной рекламы по продаже фильтров для очистки воды.

«Никакого ухудшения качества, тем более резкого, питьевой воды в Набережных Челнах не было и нет. Питьевая вода на выходе со станции очистки воды до границ разделов водопроводов на вводах жилых домов по всем показателям соответствует санитарным и гигиеническим нормам, что подтверждается ежедневными лабораторными исследованиями», — сказано на сайте компании.

Также отмечается, что показатели качества воды регулярно публикуются на их официальном сайте. По этой информации граждане могут заметить, что показатели не только соответствуют допустимым нормативам СанПиН, большинство даже значительно ниже, заявили в «Челныводоканале».