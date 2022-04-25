«Челныводоканал» и управляющие компании накажут за ржавую воду из крана

Роспотребнадзор Набережных Челнов анонсировал внеплановые проверки после жалоб жителей на качество холодной и горячей воды в квартирах. Надзорное ведомство проверит управляющие компании и «Челныводоканал», сообщил главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

Жильцы многоквартирных домов в трех комплексах — 30/19, 18/01 и 65/01 — неоднократно жаловались на ржавую воду из крана.

«Лабораторными исследованиями подтверждается превышение предельно допустимых концентраций по показателям железа, мутности. Проще говоря — вода ржавая, мутная. Мы пригласили к себе должностных лиц. Просил бы управляющие компании акцентированно отработать по жалобам», — отметил Ильгизар Бариев.

Сегодня Роспотребнадзор Набережных Челнов вышел на прокуратуру для согласования внеплановых проверок УК и «Челныводоканала».

Мэр Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что организации должны понести полную ответственность.

«Вы надзорный орган. Никого не уговаривайте, нас тоже не надо уговаривать. У вас вместе с прокурором — все полномочия. Поэтому убедительная просьба использовать их. И „Челныводоканал“, и ресурсоснабжающие организации должны нести полную ответственность. За услуги они получают полным рублем от наших граждан. Мы в стороне тоже не останемся. Но еще раз говорю: все властные полномочия у вас. Если необходим перерасчет, делайте. Качество услуг должно соответствовать требованиям», — заключил мэр.