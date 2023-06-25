Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Челны встретили воскресный вечер концертом Камерного оркестра Лермана
Сегодня на площади Азатлык в Набережных Челнах прошел бесплатный концерт Камерного оркестра «Провинция» под управлением Игоря Лермана. Зрителей ожидали разнообразные композиции — от классики эпохи Барокко до современных мелодий.
Концерт стартовал в 17.00. Его участниками стали солисты, заслуженные артисты РТ и юные музыканты.
Как рассказали в челнинском исполкоме, музыкальный вечер под открытым небом собррал сотни горожан.
Фото, видео: телеграм-канал мэрии Набережных Челнов
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»