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Культура 25 июня 2023 18:23

Челны встретили воскресный вечер концертом Камерного оркестра Лермана

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Сегодня на площади Азатлык в Набережных Челнах прошел бесплатный концерт Камерного оркестра «Провинция» под управлением Игоря Лермана. Зрителей ожидали разнообразные композиции — от классики эпохи Барокко до современных мелодий.

Концерт стартовал в 17.00. Его участниками стали солисты, заслуженные артисты РТ и юные музыканты.

Как рассказали в челнинском исполкоме, музыкальный вечер под открытым небом собррал сотни горожан.

Фото, видео: телеграм-канал мэрии Набережных Челнов

#камерный оркестр игоря лермана #Набережные Челны
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