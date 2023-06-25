Челны встретили воскресный вечер концертом Камерного оркестра Лермана

Сегодня на площади Азатлык в Набережных Челнах прошел бесплатный концерт Камерного оркестра «Провинция» под управлением Игоря Лермана. Зрителей ожидали разнообразные композиции — от классики эпохи Барокко до современных мелодий.

Концерт стартовал в 17.00. Его участниками стали солисты, заслуженные артисты РТ и юные музыканты.

Как рассказали в челнинском исполкоме, музыкальный вечер под открытым небом собррал сотни горожан.

Фото, видео: телеграм-канал мэрии Набережных Челнов