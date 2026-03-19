news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 марта 2026 09:40

Челны вошли в топ-5 городов по площади продаваемого готового жилья в феврале

Читайте нас в
Телеграм

Набережные Челны вошли в пятерку российских муниципалитетов с населением свыше 500 тыс. человек по площади продающихся готовых квартир. Такие данные следуют из исследования, выполненного нейросетью на основе данных тематического поиска «Яндекса» по квартирам. Документ есть в распоряжении «Татар-информа».

По этому показателю автоград уступил лишь Махачкале, Москве и Ставрополю. При этом средняя площадь предлагаемых объектов сократилась до 54,9 кв. метра.

Кроме того, по итогам февраля медианная стоимость «квадрата» на вторичном рынке в Набережных Челнах снизилась на 1,2% – до 122 тыс. рублей за кв. м. В январе, напротив, наблюдался рост на 0,8%. Медианная полная стоимость квартиры сократилась до 6,4 млн рублей.

По данным исследования, в феврале вторичный рынок начал выходить из состояния стагнации, демонстрируя более заметную ценовую корректировку. При низкой активности покупателей сделки чаще совершаются с наиболее востребованными объектами, а некоторые собственники снижают свои ценовые ожидания или временно убирают объявления с продажи.

#рынок недвижимости #Набережные Челны #вторичное жилье
news_right_1
news_right_2
news_bot
