В Челнах в этом году высадят 26 тыс. деревьев и 1,5 млн цветов

Набережные Челны в этом году украсят 26 тыс. деревьев и 1,5 млн цветов. Об этом на очередном заседании городского Совета сообщил директор «Горзеленхоза» Азамат Вильданов, отвечая на вопрос депутатского корпуса о старении растущих в Автограде деревьев и их вырубке.

Директор «Горзеленхоза» отметил, что срок продолжительности жизни крупномерных деревьев в городских условиях составляет 50–60 лет.

«Старые деревья, которые несут угрозу, были посажены во времена строительства КАМАЗа. Действительно, деревья высыхают, стареют, мы их оперативно сносим и взамен сажаем новые деревья. Увеличиваем посадку. В 2020 году посадили 13 тыс. деревьев. В прошлом — 26 тыс. деревьев. В этом году планируем не меньше», — поделился планами Вильданов.

Что касается оформления города цветами, то их количество было увеличено. Так, по словам спикера, в 2020 году было посажено 700 тыс. цветов, в 2021 году — 1,2 млн, в этом году планируется высадить 1,5 млн цветов.