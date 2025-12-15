«Челны своих не бросают»: Магдеев о поддержке бойцов СВО и их возвращении к мирной жизни

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в ходе утреннего совещания рассказал о рабочей поездке в Центральный военный клинический госпиталь имени академика Бурденко. Вместе с полномочным представителем Республики Татарстан в Российской Федерации Равилем Ахметшиным он встретился с военнослужащими, проходящими лечение и реабилитацию в главном военном госпитале Министерства обороны России.

Глава города отметил, что в госпитале пообщались с бойцами, вручили предновогодние подарки, пожелали скорейшего выздоровления, а также обсудили условия лечения с врачами и медицинским персоналом. По словам Наиля Магдеева, такие встречи носят не разовый, а системный характер.

Он подчеркнул, что Набережные Челны поддерживают военнослужащих не только тогда, когда они приезжают в город в краткосрочный отпуск, но и во время лечения и реабилитации после ранений.

«Мы постоянно находим возможность помогать и сопровождать наших военнослужащих, которые выполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Это наша регулярная работа. Воочию видим, что можно и нужно сделать по отношению к нашим настоящим героям», – отметил мэр.

Наиль Магдеев подчеркнул, что для бойцов особенно важны внимание и слова поддержки от земляков. Он отметил, что те, кто сам прошел через военные испытания, хорошо понимают, какое значение имеют такие визиты.

Отдельное внимание в своем выступлении мэр уделил вопросам реабилитации, восстановления и социальной адаптации военнослужащих, вернувшихся с СВО. По его словам, город оказывает помощь не только в лечении, но и в переобучении и трудоустройстве. Такие обращения от бойцов поступают, и работа с ними ведется индивидуально.

«Наша задача – сделать все возможное, чтобы воины могли вернуться к полноценной мирной жизни, восстановиться, найти работу. Это и есть принцип, о котором мы часто говорим: Челны своих не бросают», – подчеркнул Наиль Магдеев.

Глава города привел примеры ответственного и неравнодушного отношения со стороны промышленных предприятий. Он отметил ПАО «КАМАЗ», а также ряд других компаний, которые берут на себя расходы, связанные с переобучением, трудоустройством и созданием достойных условий труда для бойцов, вернувшихся из зоны специальной военной операции.

По словам мэра, подобные примеры есть и на других предприятиях города, и эту практику необходимо развивать и поддерживать.

В завершение Наиль Магдеев обратился к городскому совету ветеранов, подчеркнув важность деятельности совета ветеранов специальной военной операции. Он отметил, что к каждому обращению участников СВО, а также их родных и близких необходимо относиться внимательно и ответственно. По его словам, важно работать по-человечески – с душой и искренним вниманием к запросам и нуждам наших военнослужащих.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.