Челны: cамой молодой беременной с Covid – 17 лет, самому маленькому ребенку – две недели

Чем ковид в этом году отличается от ковида, с которым боролись в прошлом? Как болеют новорожденные дети? На эти и другие вопросы ИА «Татар-информ» ответила заместитель главного врача инфекционной больницы Набережных Челнов Татьяна Аглямова.

Covid в 2021 году сильно отличается от того, который был в 2020 году

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Врачи отмечают, что четвертая волна Covid-19 в Татарстане слегка пошла на спад. В инфекционной больнице Набережных Челнов, к примеру, которая рассчитана на 280 коек, сейчас находятся на лечении 184 взрослых пациента с коронавирусной инфекцией.

«Сейчас мы имеем пациентов меньше потому, поскольку за последние полторы-две недели идет спад обращаемости. Еще месяц назад у нас в стационаре находились 350-360 пациентов, это были преимущественно взрослые ковидные больные. Одна из причин снижения количества больных – активная кампания по иммунизации», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части инфекционной больницы Набережных Челнов Татьяна Аглямова.

Татьяна Аглямова: «Одна из причин снижения количества больных – активная кампания по иммунизации» Фото: пресс-служба инфекционной больницы Набережных Челнов

Врачи тут же оговариваются – расслабляться не время. За последние полтора года они уже наблюдали такие волны: подъемы и снижения заболеваемости были неоднократно. И если вскоре снова начнется подъем, то это будет уже пятая по счету волна.

Covid сильно помолодел, болеют даже новорожденные

По словам врачей, Covid в 2021 году сильно отличается от того, который был в 2020 году. Если в том году в инфекционную больницу Челнов в основном поступали пожилые пациенты, а дети не болели вообще, то в этом году коронавирусной инфекцией болеют жители Татарстана самых различных возрастных категорий.

«У нас лежит очень много молодых – 35-50 лет, то есть самый активный трудоспособный возраст. И таких пациентов достаточно много», – рассказала Татьяна Аглямова.

Сегодня в больнице с различными инфекциями находятся 64 ребенка, среди них есть и те, у кого диагностирован коронавирус.

В больнице с различными инфекциями находятся 64 ребенка, среди них есть и те, у кого диагностирован коронавирус Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Самому маленькому ребенку, которому мы диагностировали Covid, было 16 дней. Двухмесячным, трехмесячным детям мы делали КТ и подтверждали коронавирусную инфекцию. Троих детей я отправила на базу в ДРКБ, у них и объем поражения был, и сопутствующие заболевания способствовали такому решению. То есть дети болеют, хорошо болеют. Переносят по-разному. К счастью, летальных исходов среди детей нет», – рассказала Татьяна Аглямова.

Если ребенок поступил с кишечной инфекцией, это не значит, что у него не Covid, говорят врачи. Бывает, дети поступают с лихорадкой, у них бывает сыпь, иногда бывает диарея.

«Каждый пациент, который поступает к нам в больницу, независимо от первоначального диагноза обязательно проходит тестирование на Covid. И взрослые, и дети. То есть при Covid кроме респираторной симптоматики еще может быть расстройство стула, высыпания на теле. Поэтому обследование во всех направлениях идет. Иногда кишечные расстройства оказываются также симптомами Covid», – рассказала заместитель главного врача инфекционной больницы Набережных Челнов.

Covid поражает и беременную, и ее ребенка, а вакцина для обоих безопасна

«У нас очень много беременных женщин. Самой молодой беременной, которая у нас была с Covid, было 17 лет. В настоящее время у нас находится 31 беременная. Это целое отделение, там работают пульмонолог, акушер-гинеколог, акушерка, два врача-терапевта и инфекционист. Все это направлено на скорейшее выявление инфекции, уточнение состояния. КТ легких проводим, акушерский статус оцениваем», – объяснила Татьяна Аглямова.

«Среди беременных в нашем отделении привитых от коронавируса нет» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Многих из тех беременных, у кого коронавирусная инфекция подтверждается, из челнинской инфекционки, которая выполняет провизорную функцию, переводят на базу РКБ или в 7-ю городскую больницу Казани, в зависимости от срока беременности.

«Среди беременных в нашем отделении привитых от коронавируса нет. Сейчас появились нормативные документы, которые разрешают прививку даже во время беременности по особым эпидемическим показаниям, то есть в тех случаях, когда, как написано в рекомендациях, «польза превышает вред». До сих пор такого не было, чтобы всех беременных стройными рядами вели на вакцинацию, но я думаю, что к этому придут, потому что вакцинация безопасна для организма женщины и тем более для плода», – рассказала заместитель главного врача инфекционки по медицинской части.

Беременные, по наблюдениям врачей, переносят коронавирусную инфекцию по-разному. У кого-то это просто назофарингит – кашель, насморк, случаются гаймориты, а у кого-то это пневмония, причем разной степени выраженности. От самых минимальных объемов поражения легких до самых тяжелых. Плод может страдать из-за гипоксии, поскольку мать не поставляет кислорода столько, сколько надо для него.

Чем Covid в 2021 году отличается от Covid в 2020-м?

По словам врачей, вирус Covid очень быстро мутирует. Сейчас зарегистрировано уже больше тысячи мутаций, но эпидемиологически значимых, говорят врачи, порядка пяти мутаций. Тех, которые влияют на способность заражать и способность поражать.

По словам врачей, вирус Covid очень быстро мутирует, сейчас зарегистрировано уже больше тысячи мутаций Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Сейчас циркулирует дельта-штамм, который пришел из Индии, он распространен на всей территории России и Татарстана соответственно.

«Он поражает все слои населения, начиная с периода новорожденности и заканчивая столетним возрастом. Есть отличие и в клинических проявлениях: если раньше мы ожидали ухудшения состояния пациента на седьмой-восьмой день, то есть поражение шло медленно, то сейчас на третий-пятый день мы можем увидеть тяжелую пневмонию и большой объем поражения легких. Если в прошлом году мы видели на снимках «нежные» «матовые стекла», такую вуаль по легким, то сейчас мы часто видим плотные консолидированные очаги, что, соответственно, сказывается на степени оксигенации крови. То есть чем плотнее рисунок рентгенологический, тем хуже – там уже перфузионная способность в легких снижена и человек испытывает гипоксию в большей степени», – объяснила Татьяна Аглямова.

«Пневмония на фоне Covid развивалась в течение двух месяцев»

Татьяна Александровна рассказала про пациента – молодого мужчину 35 лет. Это случай Covid запомнился ей непохожестью на другие.

«Рентгенолог звонит и говорит, что изменения в легких у парня. Допустим, он к нам поступил в ноябре, а изменения в легких у него с сентября. Он мне присылает его видеоролики, там было три съемки. Парень, как мы узнали, лечился все это время амбулаторно. Мы удивились – это было необычное длительное течение», – рассказала Татьяна Аглямова.

«Мы не должны допускать попадания пациента в реанимацию» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

За два месяца пациенту были сделаны три КТ, в инфекционную больницу он поступил в тяжелом состоянии, с дыхательной недостаточностью третьей степени.

«Он был в реанимации, мы ему делали препараты антицитокиновые, и нам удалось его вылечить. Мы этому были несказанно рады», – вспоминает заместитель главного врача.

Искусство врача, говорит Татьяна Аглямова, – лечить пациента до реанимации, другими словами, врачи ведут упреждающую противовоспалительную терапию.

«Мы не должны допускать попадания пациента в реанимацию. Если уходит молодой в реанимацию, то он там не на ИВЛ, он получает высокопоточную оксигенотерапию. Сейчас есть аппараты, которые могут давать кислородный поток, где-то 60 литров в минуту ему дует через носовой катетер или маску. Он получает большую дозу кислорода и стабилизирует свое состояние. Есть три направления: противовоспалительная терапия, адекватная респираторная терапия и терапия антикоагулянтная. И мы стараемся максимально ударно лечить до необходимости перевода на ИВЛ», – объяснила заместитель главного врача по медицинской части инфекционной больницы Набережных Челнов.

К сожалению, говорит врач, историй, когда человека не удалось спасти, тоже много.

«Была молодая женщина, которую я сама отслеживала, ей было 37 лет. Она была с факторами риска – ожирением. Она весила больше ста тридцати килограммов. Она получила весь комплекс терапии и в итоге все-таки умерла. Было очень обидно, потому что мы сделали все», – рассказывает Татьяна Аглямова.

Историй, когда человека не удалось спасти, тоже много Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Есть еще одно опасное осложнение Covid, по словам врачей, – у пациентов во время кашля и во время пневмонии создается скопление воздуха в средостении.

«Это называется пневмомедиастинум. Этот воздух попадает в подкожную клетчатку – к примеру, пальпируешь шею, а там слышится хруст пузырьков воздуха. Вот такие осложнения у пациентов есть: и в прошлом году были, и в этом есть. Это всегда очень тревожно и в плане прогнозов очень опасно», – объяснила Татьяна Аглямова.

«Тот, кто сам не видел больных Covid, может сколько угодно рассказывать про антитела»

Врач Татьяна Аглямова подчеркивает, что в сегодняшних пандемических реалиях она за введение жестких ограничений в жизнь общества и, конечно же, за вакцинацию.

«Те пациенты, которые к нам попали, но были вакцинированы до этого, они болеют – вакцинация полностью от болезни не спасает. Таких пациентов немного. Мы заметили, что если пациент вакцинирован был, он поправляется, а тот, кто не был вакцинирован, особенно если это человек с большой массой тела, старшего поколения, то прогноз при тяжелом течении очень плохой. Вакцинация как метод противоэпидемической безопасности, она очень нужна», – уверена заместитель главного врача инфекционной больницы Челнов.

Врач настоятельно рекомендовала вакцинироваться тем семьям, которые планируют стать родителями.

Врач настоятельно рекомендует вакцинироваться тем семьям, которые планируют стать родителями Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Особенно вакцинация нужна там, где планируют иметь ребенка. Там все должны быть вакцинированы, это понятие иммунологического кокона. Вот запланировали ребенка, бабушка, дедушка – все должны привиться. Женщину надо беречь. Не секрет, что в России материнская смертность от Covid выросла в два раза по сравнению с прошлым годом. А это страшно: плод может погибнуть, мать погибает, дети остаются у нее еще, муж. А те женщины, кто делает ЭКО, у них вообще должен стоять вопрос об обязательной вакцинации до исполнения этой процедуры», – уверена Татьяна Аглямова.

Татьяна Александровна вспомнила, что когда вакцинировалась сама, то не почувствовала ни температуры, ни каких-то других негативных проявлений.

«Вакцина – это ведь не живой вирус, от нее заразиться невозможно, это просто вводят антиген, на который вырабатываются антитела. Почему население наше не может это понять, непонятно. Это, конечно, вред интернета. Тот, кто не видел ковидных больных, может сколько угодно распинаться про эти антитела! И на уровень антител тоже нечего смотреть – у каждого он свой. А потом те антитела, которые отражены в анализе, еще не факт, что они будут работать на этот вирус. Самые эффективные антитела вырабатываются после вакцины», – подытожила Татьяна Аглямова.