Челны примут всероссийский фестиваль любительских театров «Действующие лица»

В Набережных Челнах в 19-й раз пройдет Всероссийский фестиваль любительских театров «Действующие лица». С 18 по 21 апреля спектакли будут показаны на большой и малой сценах Татарского драматического театра им. А. Гилязова и камерной сцене театра «Ключ». Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель театра «Ключ», лауреат премии «Признание» Софья Дивногорская.

По словам спикера, в 2024 году фестиваль претерпел изменения. Событие впервые пройдет в формате форума, то есть он будет обучающим. На участие из 30 театральных коллективов было отобрано: 5 — в дебюте, 12 — в основной программе. Это театры разных городов Татарстана, России, а также из-за рубежа.

«Фестиваль „Действующие лица“ проходит в Набережных Челнах уже в 19-й раз, но впервые в этом году мы проводим его как учебный фестиваль-форум. Фестиваль растет вместе с нами», — отметила Софья Дивногорская.

Сегодня зрители увидят постановки «Джанни Урагани» московской театральной студии «Дети райка», историю «Большая меховая папа» детского театра «Чемодан» из Минска и психологическую драму «Нож, которым я копаюсь в себе» театральной группировки «Догма» из Ижевска.