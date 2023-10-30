Челны потратят почти 59,5 млн рублей на уход за парками, скверами и набережными зимой

Содержание парков, скверов, набережных и общественных пространств Набережных Челнов обойдется городу в 59,5 млн рублей. Об этом говорится в тендере, опубликованном на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит ухаживать за газонами, деревьями и кустарниками, а также заниматься уборкой снега и льда с тротуаров, площадок и дорог. В комплекс, к примеру, входят уборка мусора и его вывоз на полигоны ТКО, обрезка поломанных ветвей деревьев, формирование крон, утепление снегом, подметание дорожек, посыпание их песком и другие виды работ.

Кроме того, в документе указаны бульвары, скверы, в том числе внутри жилых комплексов, набережные, парки и хвойные массивы, уборку и содержание которых возьмет на себя исполнитель. В списке находятся 163 общественных пространства Набережных Челнов.