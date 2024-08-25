Челны потратят 22,5 млн рублей на уход за парками, скверами и газонами

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Набережные Челны потратят 22,5 млн рублей на санитарное содержание зеленых насаждений и благоустройство городских территорий. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

До конца года подрядчику предстоит обслуживать более 5 млн квадратных метров площадей. В комплекс работ входят сборка мусора с территорий парков, бульваров, газонов, пустырей, механизированная обработка дернины, косьба триммерами, а затем сбор и вывоз сена на полигоны ТКО, обслуживание систем автополива, устройство газонов, внесение удобрений и другие работы. При этом газоны должны быть засажены семенами элитных пород.