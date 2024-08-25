Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Челны потратят 22,5 млн рублей на уход за парками, скверами и газонами
Набережные Челны потратят 22,5 млн рублей на санитарное содержание зеленых насаждений и благоустройство городских территорий. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
До конца года подрядчику предстоит обслуживать более 5 млн квадратных метров площадей. В комплекс работ входят сборка мусора с территорий парков, бульваров, газонов, пустырей, механизированная обработка дернины, косьба триммерами, а затем сбор и вывоз сена на полигоны ТКО, обслуживание систем автополива, устройство газонов, внесение удобрений и другие работы. При этом газоны должны быть засажены семенами элитных пород.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»