news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 25 августа 2024 08:00

Челны потратят 22,5 млн рублей на уход за парками, скверами и газонами

Скопировать ссылку
Челны потратят 22,5 млн рублей на уход за парками, скверами и газонами
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Набережные Челны потратят 22,5 млн рублей на санитарное содержание зеленых насаждений и благоустройство городских территорий. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

До конца года подрядчику предстоит обслуживать более 5 млн квадратных метров площадей. В комплекс работ входят сборка мусора с территорий парков, бульваров, газонов, пустырей, механизированная обработка дернины, косьба триммерами, а затем сбор и вывоз сена на полигоны ТКО, обслуживание систем автополива, устройство газонов, внесение удобрений и другие работы. При этом газоны должны быть засажены семенами элитных пород.

#Набережные Челны #парк #Сквер #Благоустройство
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100