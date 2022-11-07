Челны получили 400 млн рублей на продолжение строительства Московского проспекта

Набережные Челны получили финансирование на строительные работы по семи объектам, в том числе Московскому проспекту. Об этом сообщил мэр Наиль Магдеев во время аппаратного совещания.

Строительство Московского проспекта будет идти в несколько этапов, из бюджета РФ на эти цели выделено 400 млн рублей. «Полувековая мечта жителей города Набережные Челны сбывается, и мы к этому причастны, — прокомментировал начало строительства глава города. — Нас поддержали руководители федеральных органов власти, вы видите результат. Построим мост, потом дорогу, обеспечим транспортную доступность для жителей Орловского поля».

Помимо этого, в Челнах будет построен разворот под мостом через реку Мелекеска, что разгрузит аварийный участок. На эти цели город получил из федерального бюджета 80 млн рублей.

Начальник Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития исполкома Айрат Ганиев добавил, что данные средства выделены по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Также в будущем году будет обустроен ряд дорог, сети ливневой канализации в микрорайонах Замелекесье и ЗЯБ, продолжение улицы Авангардная, начнется строительство мостового перехода через реку Челна, работы на других объектах. В общей сложности город получил более 653 млн рублей. На сегодняшний день все конкурсные процедуры завершены, определены подрядчики, организованы строительные работы.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.