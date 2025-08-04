Челны получили 35,9 млрд рублей от резидентов ТОР

Набережные Челны — один из первых городов России, где был реализован режим Территории опережающего социально-экономического развития. В 2025 году проекту исполняется почти 10 лет. Заместитель руководителя исполкома Наталия Кропотова на аппаратном совещании озвучила ключевые цифры: в первую очередь — по налоговым отчислениям и эффективности вложений.

«Налоговые поступления от резидентов ТОР составили 35,9 миллиарда рублей. Это в 2,4 раза больше, чем объем предоставленных преференций, — отметила Кропотова. — По сути, это означает, что на 1 бюджетный рубль приходится практически 2,5 рубля частных инвестиций».

За годы работы режима в городской бюджет поступило 1,5 миллиарда рублей. Среди крупнейших налогоплательщиков — предприятия-резиденты «Хайер», «Набережночелнинский трубный завод», «Тэмпо», агропромышленный комплекс «Камский» и «Изоляционный трубный завод».