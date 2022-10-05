Челны получат 65 млн рублей на инфраструктуру к двум заводам

ВЭБ.РФ планирует выделить городу Набережные Челны более 65 млн рублей на строительство ливневой канализации, сетей водоснабжения и водоотведения к двум заводам. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Всего же общая стоимость строительства объектов инфраструктуры в Челнах составит свыше 160 млн рублей. По итогам реализации инвестпроектов до 2025 года на предприятиях появится более 1 тыс. новых рабочих мест.

Татарстан подал заявку в ВЭБ.РФ на создание инфраструктуры для заводов по производству холодильного морозильного оборудования и водонагревателей. Одну из первых заявок подал Автоград.

«Мы продолжаем работать в том же темпе и с той же отдачей, чтобы как можно больше инвестпроектов „пришло“ в ВЭБ.РФ и получило финансирование», — сообщила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.