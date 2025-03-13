«Челны» погостят у пензенского «Дизеля» в ВХЛ

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Сегодня «Челны» в Пензе сыграют с «Дизелем» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча начнется в 19:00 по мск.

Челнинцы по итогам 61 матча занимают 28-е место в таблице первенства. В прошлой игре команда уступила московской «Звезде» (2:3).

Пензенцы же расположились на 20-й строчке ВХЛ. В последнем матче «Дизель» обыграл «Норильск» (2:0). Отметим, что в нынешнем сезоне пензенцы и челнинцы уже играли между собой один раз. Победу в той встрече одержали «Челны» (2:1).

Отметим, что всего история противостояния этих клубов насчитывает три матча. В двух победили «Челны», и в одном – «Дизель».