news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
На главную ТИ-Спорт 13 марта 2025 09:26

«Челны» погостят у пензенского «Дизеля» в ВХЛ

Читайте нас в
Телеграм
«Челны» погостят у пензенского «Дизеля» в ВХЛ
Фото: hcchelny.com

Сегодня «Челны» в Пензе сыграют с «Дизелем» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча начнется в 19:00 по мск.

Челнинцы по итогам 61 матча занимают 28-е место в таблице первенства. В прошлой игре команда уступила московской «Звезде» (2:3).

Пензенцы же расположились на 20-й строчке ВХЛ. В последнем матче «Дизель» обыграл «Норильск» (2:0). Отметим, что в нынешнем сезоне пензенцы и челнинцы уже играли между собой один раз. Победу в той встрече одержали «Челны» (2:1).

Отметим, что всего история противостояния этих клубов насчитывает три матча. В двух победили «Челны», и в одном – «Дизель».

#хк челны #ВХЛ #хоккей #спорт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Совкомбанк запускает программу кредитования на автомобили KGM

Совкомбанк запускает программу кредитования на автомобили KGM

12 марта 2025
Опять грабли для России? Вашингтон и Киев в Джидде предложили временное перемирие

Опять грабли для России? Вашингтон и Киев в Джидде предложили временное перемирие

12 марта 2025