Челны планируют направить на поддержку мобилизованных и их семей полмиллиарда рублей

Из бюджета Набережных Челнов на поддержку мобилизованных и их семей за два неполных месяца (октябрь и ноябрь) было выделено 87 млн 272 тыс. рублей. За полгода финансовая помощь от города достигнет 500-600 млн рублей. Такие данные на аппаратном совещании озвучили замруководителя исполкома Рамиль Халимов и мэр города Наиль Магдеев.

Так, на гуманитарную помощь за два месяца было потрачено 55,7 млн рублей, на социальную поддержку детей мобилизованных челнинцев — в общей сложности 6,3 млн.

«Город взял на себя обязательства по детям граждан, призванных в этот период на военную службу. Это бесплатное посещение детсадов, двухразовое питание в школах, посещение кружков и секций муниципальных учреждений, отдых в пришкольных детских лагерях, посещение мероприятий, спектаклей, проезд детей на городском транспорте. В эту категорию входят и добровольцы, контрактники. Эта работа важна для духа бойцов, мобилизованные должны быть уверены, что их семьи окружены вниманием и заботой», — отметил Халимов.

Финансовый блок города должен быть готов, чтобы предусмотреть эти затраты, прокомментировал выступление коллеги мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Эти средства из дополнительных доходов, заработанных в бюджет города. Поэтому бюджет должен быть выполнен и перевыполнен. Если за два месяца — 80 млн, то можно цифру умножить на шесть. Под 500 млн рублей получается. Мы последнюю рубашку снимем, но своих не бросим. Может быть, чего-то в городе недоделаем — освещение, благоустройство, дороги, тротуары — все это подождет. А жизнь и здоровье мобилизованных и их семей, жителей подшефного Лисичанска не подождет», — сказал мэр.