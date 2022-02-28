Челны перечислили в консолидированный бюджет России более 80 млрд рублей

В консолидированный бюджет Российской Федерации из Набережных Челнов поступило более 80 млрд рублей. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила начальник налоговой инспекции Диана Сагидуллина.

«Стабилизация в экономической сфере страны, республики и города сказалась и на росте налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на территории города. В консолидированный бюджет Российской Федерации поступило более 80 млрд рублей, в том числе в федеральный бюджет 55 млрд рублей, в республиканский бюджет — 20 и в городской — 5 млрд рублей», — отметила спикер.

На сегодняшний день налоговая инспекция Набережных Челнов администрирует более 17 тыс. юридических лиц, 14 тыс. индивидуальных предпринимателей и свыше 500 тыс. физических лиц — жителей города.

За прошедший год на налоговый учет поставлено 1221 юридическое лицо и 3314 индивидуальных предпринимателей. Однако на фоне эпидситуации в Автограде деятельность свернули почти 1,6 тыс. юрлиц и 600 ИП. «1652 организации нашего города и 591 индивидуальный предприниматель исключены из Единого государственного реестра как недействующие либо имевшие недостоверные сведения в Едином государственном реестре налогоплательщиков», — сообщила Диана Сагидуллина.

В 2021 году также поступило имущественных налогов физических лиц в консолидированный бюджет Татарстана более 1 млрд рублей, что на 5% больше, чем в 2020 году. Положительная тенденция отмечается и в сфере администрирования страховых взносов. За прошлый год поступило 24 млрд рублей, что на 13% больше показателей 2020 года.

Комментируя выступание докладчика, мэр города Наиль Магдеев подчеркнул: «Наш город был, есть и будет „донором“. Мы собираем на налоговом поле более 80 млрд налогов <...> Мы как крупный промышленный город формируем федеральный и республиканский бюджеты. Честно исполняем свои обязательства, выполняя и перевыполняя показатели».