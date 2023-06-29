Челны откроют татарское подворье «Туган авылым» на Сабантуе в Москве

фото: полномочное представительство Татарстана в России

1 июля Набережные Челны представят Республику Татарстан на Сабантуе в московском музее-заповеднике «Коломенское». Об этом сообщает Полномочное представительство Татарстана в Москве.

Татарское подворье, стилизованное под деревеньку начала XIX века, поможет гостям познакомиться с традициями народов республики, народными играми и спортивными состязаниями. Челнинцы представят в столице выставку сундуков из фондов музея, самоваров, изделий ручной работы из дерева. Кроме того, на площадке развернется ярмарка изделий народных художественных промыслов мастеров республики: татарские костюмы, национальная одежда, головные уборы, обувь, мусульманская одежда, фуд-корт с национальной кухней, выставка сувенирных изделий.

Ожидается и концертная программа с участием известных артистов и творческих коллективов РТ, в том числе театра танца «Булгары», ансамбля танца «Татарстан». В состав творческой группы в общей сложности вошло 110 человек.

Время работы подворья — с 11.00 до 18.00, площадок Сабантуя — до 22.00.